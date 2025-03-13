YENİ A101 Aktüel Kataloğu (20 Mart Perşembe) Airfryer, blender seti, yatak ve karyola çeşitleri geliyor
A101’de önümüzdeki haftanın aktüel indirimleri, yayınlanan katalogla birlikte belli oldu. A101 Aktüel Kataloğu’nda Airfryer, yatak çeşitleri, halı, beyaz eşya ve elektronik mutfak ürünleri yer aldı. A101 Kataloğu’nda en dikkat çeken ürünlerin başında ise Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi geldi. A101 müdavimlerine Perşembe gününe özel , 4K Ultra HD Android Televizyon 14.999 TL, Gaming Mouse 279 TL, Mini Hortum Makarası Seti 999 TL, Metal Tek Kişilik Karyola 2.499 TL, Yaylı Çift Kişilik Yatak 5.999 TL, Klozet Takımı 329 TL, Çift Kişilik nevresim Seti 599 TL, Ayakkabılık 245 TL ve Dijital Termos 329 TL bekleyecek. İşte, A101 20 Mart Aktüel Kataloğu ve fiyat listesi…
A101’de yeni katalog belli olurken gözler fiyatlara çevrildi. 32 İnç HD Ready Televizyon 5.499 TL etiket fiyatıyla dikkat çekerken üç tekerlekli elektrikli moped ise 39.990 TL’den müşterileri bekleyecek. A101 reyonlarında bahçe bakım ürünlerinden olan sulama tabancası, döner fıskiye, hortum makarası, bağlantı seti, budama makası, el arabası, çapa gibi ürünler yer aldı. A101 Kataloğunda alternatif olarak tek kişilik karyola 2.449 TL, Metal Çift Kişilik Karyola 3.599 TL, Pamuk Çift Kişilik Nevresim Seti 599 TL, Çift Kişilik Penye Çarşaf 179 TL, Kaymaz Taban Saçaklı Halı 549 TL ve Ayakkabılık 245 TL’den raflarda olacak. İşte, A101 20 Mart Perşembe aktüel kataloğu…