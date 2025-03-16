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YENİ A101 Aktüel Kataloğu 20 Mart Perşembe: Karyola, yatak çeşitleri, beyaz eşya, gaming ekipmanlar ve Airfryer geliyor

A101’de yeni haftanın aktüel indirimleri yayımlanan 20 Mart kataloğuyla belli oldu. Perşembe günü A101 reyonlarında müşterileri, kampanyalı fiyatlar bekleyecek. Elektronik mutfak ürünlerinden televizyon çeşitlerine halıdan, katlanabilir masaya beyaz eşyadan elektrikli bisiklete onlarca farklı ürün reyonlarda olacak. A101 Kataloğunda Gaming Mouse 279 TL, Oyuncu Kulaklığı 279 TL, Metal Tek Kişilik Karyola 2.499 TL, Yaylı Çift Kişilik Yatak 5.999 TL olurken alternatif olarak Çift Kişilik nevresim Seti 599 TL, Dijital Termos 329 TL, Ayakkabılık 245 TL’den satışa sunulacak. Mermer Desenli Yer Sofrası 329 TL, Multi Blender Seti 2.199 TL ve haftanın merakla beklenen ürünü Airfryer Yağsız Fritöz 1.799 TL’den raflarda yerini alacak. İşte, A101 20 Mart aktüel kataloğu ve fiyat listesi…

YENİ A101 Aktüel Kataloğu 20 Mart Perşembe: Karyola, yatak çeşitleri, beyaz eşya, gaming ekipmanlar ve Airfryer geliyor - 1

A101’de yeni katalog belli olurken gözler fiyatlara çevrildi. 32 İnç HD Ready Televizyon 5.499 TL etiket fiyatıyla dikkat çekerken üç tekerlekli elektrikli moped ise 39.990 TL’den müşterileri bekleyecek. A101 reyonlarında bahçe bakım ürünlerinden olan sulama tabancası, döner fıskiye, hortum makarası, bağlantı seti, budama makası, el arabası, çapa gibi ürünler yer aldı. A101 Kataloğunda alternatif olarak tek kişilik karyola 2.449 TL, Metal Çift Kişilik Karyola 3.599 TL, Pamuk Çift Kişilik Nevresim Seti 599 TL, Çift Kişilik Penye Çarşaf 179 TL, Kaymaz Taban Saçaklı Halı 549 TL ve Ayakkabılık 245 TL’den raflarda olacak. İşte, A101 20 Mart Perşembe aktüel kataloğu…

EKONOMİ HABERLERİ

YENİ A101 Aktüel Kataloğu 20 Mart Perşembe: Karyola, yatak çeşitleri, beyaz eşya, gaming ekipmanlar ve Airfryer geliyor - 2

A101 AKTÜEL KATALOĞU 20 MART PERŞEMBE

Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 39.990 TL

Benzinli Moped 33.990 TL

Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 21.990 TL

YENİ A101 Aktüel Kataloğu 20 Mart Perşembe: Karyola, yatak çeşitleri, beyaz eşya, gaming ekipmanlar ve Airfryer geliyor - 3

4K UHD Led Televizyon 26.999 TL

4K Ultra HD Android Televizyon 14.999 TL

Gaming Klavye 399 TL

YENİ A101 Aktüel Kataloğu 20 Mart Perşembe: Karyola, yatak çeşitleri, beyaz eşya, gaming ekipmanlar ve Airfryer geliyor - 4

Gaming Mouse 279 TL

Oyuncu Kulaklığı 279 TL

Ambiyans Işık 399 TL

YENİ A101 Aktüel Kataloğu 20 Mart Perşembe: Karyola, yatak çeşitleri, beyaz eşya, gaming ekipmanlar ve Airfryer geliyor - 5

El Arabası 1.350 TL

Mini Hortum Makarası Seti 999 TL

Metal Tek Kişilik Karyola 2.499 TL

YENİ A101 Aktüel Kataloğu 20 Mart Perşembe: Karyola, yatak çeşitleri, beyaz eşya, gaming ekipmanlar ve Airfryer geliyor - 6

Metal Çift Kişilik Karyola 3.599 TL

Yaylı Çift Kişilik Yatak 5.999 TL

Yaylı Tek Kişilik Yatak 2.290 TL

YENİ A101 Aktüel Kataloğu 20 Mart Perşembe: Karyola, yatak çeşitleri, beyaz eşya, gaming ekipmanlar ve Airfryer geliyor - 7

Çift Kişilik nevresim Seti 599 TL

Klozet Takımı 329 TL

Kaymaz Taban Halı 899 TL

YENİ A101 Aktüel Kataloğu 20 Mart Perşembe: Karyola, yatak çeşitleri, beyaz eşya, gaming ekipmanlar ve Airfryer geliyor - 8

Ayakkabılık 245 TL

Filtreli Sürahi 399 TL

Dijital Termos 329 TL

YENİ A101 Aktüel Kataloğu 20 Mart Perşembe: Karyola, yatak çeşitleri, beyaz eşya, gaming ekipmanlar ve Airfryer geliyor - 9

Mermer Desenli Yer Sofrası 329 TL

Katlanabilir Masa 659 TL

Multi Blender Seti 2.199 TL

YENİ A101 Aktüel Kataloğu 20 Mart Perşembe: Karyola, yatak çeşitleri, beyaz eşya, gaming ekipmanlar ve Airfryer geliyor - 10

Elektrikli Katlanabilir Cezve 459 TL

Çelik Kettle 459 TL

Midi Fırın 1.189 TL

YENİ A101 Aktüel Kataloğu 20 Mart Perşembe: Karyola, yatak çeşitleri, beyaz eşya, gaming ekipmanlar ve Airfryer geliyor - 11

Airfryer Yağsız Fritöz 1.799 TL

Saç Düzleştirici 379 TL

Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 3.699 TL

YENİ A101 Aktüel Kataloğu 20 Mart Perşembe: Karyola, yatak çeşitleri, beyaz eşya, gaming ekipmanlar ve Airfryer geliyor - 12

Çaydanlık Takımı 629 TL

Pişir Sakla Tencere 249 TL

Saklama Kabı Seti 499 TL

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