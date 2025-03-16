YENİ A101 Aktüel Kataloğu 20 Mart Perşembe: Karyola, yatak çeşitleri, beyaz eşya, gaming ekipmanlar ve Airfryer geliyor
A101’de yeni haftanın aktüel indirimleri yayımlanan 20 Mart kataloğuyla belli oldu. Perşembe günü A101 reyonlarında müşterileri, kampanyalı fiyatlar bekleyecek. Elektronik mutfak ürünlerinden televizyon çeşitlerine halıdan, katlanabilir masaya beyaz eşyadan elektrikli bisiklete onlarca farklı ürün reyonlarda olacak. A101 Kataloğunda Gaming Mouse 279 TL, Oyuncu Kulaklığı 279 TL, Metal Tek Kişilik Karyola 2.499 TL, Yaylı Çift Kişilik Yatak 5.999 TL olurken alternatif olarak Çift Kişilik nevresim Seti 599 TL, Dijital Termos 329 TL, Ayakkabılık 245 TL’den satışa sunulacak. Mermer Desenli Yer Sofrası 329 TL, Multi Blender Seti 2.199 TL ve haftanın merakla beklenen ürünü Airfryer Yağsız Fritöz 1.799 TL’den raflarda yerini alacak. İşte, A101 20 Mart aktüel kataloğu ve fiyat listesi…
A101’de yeni katalog belli olurken gözler fiyatlara çevrildi. 32 İnç HD Ready Televizyon 5.499 TL etiket fiyatıyla dikkat çekerken üç tekerlekli elektrikli moped ise 39.990 TL’den müşterileri bekleyecek. A101 reyonlarında bahçe bakım ürünlerinden olan sulama tabancası, döner fıskiye, hortum makarası, bağlantı seti, budama makası, el arabası, çapa gibi ürünler yer aldı. A101 Kataloğunda alternatif olarak tek kişilik karyola 2.449 TL, Metal Çift Kişilik Karyola 3.599 TL, Pamuk Çift Kişilik Nevresim Seti 599 TL, Çift Kişilik Penye Çarşaf 179 TL, Kaymaz Taban Saçaklı Halı 549 TL ve Ayakkabılık 245 TL’den raflarda olacak. İşte, A101 20 Mart Perşembe aktüel kataloğu…