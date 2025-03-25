Yeni A101 Aktüel Kataloğu 27 Mart Perşembe: Dizüstü bilgisayar, televizyon, masa-sandalye seti ve ev ürünleri satışa çıkıyor
A101 27 Mart Aktüel kataloğu perşembe günü raflarda yer alacak. Beyaz eşyadan, valiz çeşitlerine kişisel bakım ürünlerinden motosiklete onlarca farklı ürün müşterilerin beğenisine sunulacak. A101’de bu hafta en dikkat çeken ürünlerin başında Seramik Tabanlı Ütü 999 TL, Tost Makinesi 1.999 TL, Elde Dikiş Makinesi 289 TL, Katlanabilir Kamp Sandalyesi 289 TL, Tava ve Sahan Set 599 TL, 5 Parça Tencere Seti 1.100 TL, Mop Temizlik Kova Seti 599 TL, 29 Jant Çift Amortisörlü Bisiklet 6.999 TL ve Çok Amaçlı Mutfak Rafı 999 TL’den raflarda olacak. Peki A101’de bu hafta neler var? İşte, A101 haftaın Aktüel kataloğu ve fiyat listesi
A101’de bu hafta özellikle balık tutkunlarının merakla beklediği olta seti, aksesuarlar, balıkçı makası, pensesi, katlanabilir kamp sandalyesi, kamp taburesi gibi ürünler satışa çıkacak. Alternatif olarak tava ve sahan set 599 TL, Düdüklü Tencere 750 TL, 6 Parça Tencere Seti ise 1100 TL’den satılacak. Çok Amaçlı Mutfak Rafı 999 TL olurken Çift Amortisörlü Bisiklet ise 6.999 TL etiket fiyatıyla dikkat çekti. Beyaz eşya ürünlerinden 6 Programlı Bulaşık Makinesi 11.499 TL, Led Göstergeli Çamaşır Makinesi 10.499 TL, Buzdolabı 19.999 TL olacak. A101’de haftanın merakla beklenen ürününde olan 2+1 Bistro Set 2.699 TL, 2+1 Simonete Set 4.499 TL olacak. İşte, A101 Perşembe kataloğu ve fiyatları…