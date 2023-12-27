Yeni asgari ücret birçok kalemi etkileyecek: İşsizlik ödeneği ve kıdem tazminatı ne kadar olacak?
Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretle ilgili geri sayım sürüyor. 31 Aralık sonuna kadar belirlenmesi beklenen asgari ücrette yeni tutar birçok kalemi etkileyecek. Yeni asgari ücretten etkilenen kalemlerin başında kıdem tazminatı ve işsizlik ödeneği geliyor.
Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli çalışan başta olmak üzere, toplumun genelini ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor. Yeni asgari ücret rakamıyla 65 yaş aylığı, engelli aylığı, işsizlik maaşı, staj ücretleri, askerlik ve doğum borçlanması, asgari ücretlilerin rapor ücretleri ve genel sağlık sigortası primlerinin de aralarında olduğu birçok kalemde tutarlar değişecek.