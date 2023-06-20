Yeni asgari ücret ne zaman geçerli? Zamlı asgari ücret ne zaman hesaplara yatacak? İşte asgari ücret zammında son gelişmeler

ÇALIŞMALAR SONA ERDİ



Yeni asgari ücret belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin 1 Temmuz itibarıyla yüzde 34 artışla net 11 bin 402 liraya yükseltildiğini açıkladı. 400 liralık asgari ücret desteği 500 liraya çıkarıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, işçi ve işveren tarafları başta olmak üzere, uzlaşı kültürü içinde asgari ücretin belirlenmesinde emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür etti.