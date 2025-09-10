Yeni asgari ücret zammı için gözler toplantıda! 2025 Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanıyor?

ASGARİ ÜCRET NEDİR?

Asgari ücret olarak ifade edilen maaş; işçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ve temel ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılayabileceği ücret olarak ifade ediliyor.



Asgari ücretin artışı demek; işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretleri gibi birçok kalemin de tutarlarında değişiklik olması anlamına geliyor.