Yeni asgari ücret zammı için gözler toplantıda! 2025 Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanıyor?
Asgari ücret, her sene işçi, işveren ve hükümetten temsilcilerin oluşturduğu 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Komisyon ise yıl sonunda dört kez bir araya gelir. Söz konusu ücret; işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması gibi birçok kalemi etkiliyor. 2026 asgari ücret tutarı için gözler asgari ücret tespit komisyonu toplantısında olacak.
2026 yılı yeni asgari ücreti, toplantılar sonunda kesinleşiyor. İşçi, işveren ve hükümet tarafından temsilciler, masada teklifleri sunuyor ve değerlendiriyor. 2025 yılı için yapılan görüşmeler neticesinde asgari ücret net 22.104,67 TL olmuştu. Maaşların yanı sıra diğer tüm ücretleri de etkiliyor. İşte, asgari ücret için beklenen tarihler...