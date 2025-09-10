Yeni asgari ücret zammı için gözler toplantıda! 2025 Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanıyor?

Asgari ücret, her sene işçi, işveren ve hükümetten temsilcilerin oluşturduğu 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Komisyon ise yıl sonunda dört kez bir araya gelir. Söz konusu ücret; işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması gibi birçok kalemi etkiliyor. 2026 asgari ücret tutarı için gözler asgari ücret tespit komisyonu toplantısında olacak.

2026 yılı yeni asgari ücreti, toplantılar sonunda kesinleşiyor. İşçi, işveren ve hükümet tarafından temsilciler, masada teklifleri sunuyor ve değerlendiriyor. 2025 yılı için yapılan görüşmeler neticesinde asgari ücret net 22.104,67 TL olmuştu. Maaşların yanı sıra diğer tüm ücretleri de etkiliyor. İşte, asgari ücret için beklenen tarihler...

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANIYOR?

Asgari ücret için gerçekleştirilecek ''Asgari Ücret Tespit Komisyonu'' toplantıları her sene aralık ayında düzenleniyor. 2024 yılında ilk toplantı 10 Aralık'ta, ikinci toplantı 16 Aralık'ta, üçüncüsü 19 Aralık'ta ve sonuncu da 24 Aralık'ta yapılmıştı.

ASGARİ ÜCRET NEDİR?

Asgari ücret olarak ifade edilen maaş; işçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ve temel ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılayabileceği ücret olarak ifade ediliyor.

Asgari ücretin artışı demek; işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretleri gibi birçok kalemin de tutarlarında değişiklik olması anlamına geliyor.

ASGARİ ÜCRETİN BELİRLENME AŞAMALARI

Asgari ücreti; işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenir.

Komisyon, yeni yılın asgari ücreti için aralık ayında belirlenen tarihlerde bir araya gelir.

Komisyona, Bakanlığın belirlediği üyelerden biri başkanlık eder. En az 10 üyenin katılımıyla toplanarak oy çokluğuyla karar verilir. Oyların eşitliğinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul edilir.

