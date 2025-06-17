Yeni bedelli askerlik ücreti 2025 Temmuz: Bedelli askerlik ücreti ne kadar zamlanacak, yüzde kaç arttı?

Bedeli askerlik ücreti, Temmuz ayına kısa bir zaman kala vatani görevlerini bedelli olarak yapmaya hazırlananlar tarafından araştırılıyor. Bedelli askerlik ücreti, memur maaşı katsayı oranına göre hesaplandığından yılda iki kez artış gösteriyor. 2025 yılının Ocak ayında bedelli askerlik ücreti Milli Savunma Bakanlığı tarafından 243 bin lira olarak duyurulmuştu. Yoklama kaçağı ve bakaya kalanlar ise ek ödeme yapıyor. Temmuz ayından itibaren bedelli askerlikte yeni ücret geçerli olacak. Haziran ayına kadar başvuru yapanlar eski ücretten yararlanabilecek. Peki Bedelli askerlik ücreti 2025 Temmuz ne kadar oldu? İşte, bedelli askerlik ücret zammı son durum…

Yeni bedelli askerlik ücreti 2025 Temmuz: Bedelli askerlik ücreti ne kadar zamlanacak, yüzde kaç arttı? - 1

Memur maaşına yapılacak zam oranlarının belli olmasıyla yaşlılık maaşı, kıdem tazminatı, bedeli askerlik ücreti, engelli aylığı gibi ödemelerde değişiklik yapılacak. Bedelli askerlik başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştirilirken gözler ücrette yapılacak artışa çevrildi. Bedelli askerliğe başvuru yapanlar, başvuru tarihinden itibaren iki aylık sürede ödeme yapmak zorunda. Ödemelerini gerçekleştirmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak. Bedelli askerlikte eski ücretten yararlanmak isteyenler için son ödeme tarihi belli oldu. 30 Haziran tarihine kadar ödemelerini yapanlar 243 bin lira olarak bedelli askerlik yapabilecek. Peki 2025 Temmuz Bedeli askerlik ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak? İşte, yapılan hesaplama…

EKONOMİ HABERLERİ

Yeni bedelli askerlik ücreti 2025 Temmuz: Bedelli askerlik ücreti ne kadar zamlanacak, yüzde kaç arttı? - 2

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU YAPACAKLAR DİKKAT

Bedelli askerlik başvurularında herhangi bir tarih sınırlaması bulunmuyor. Memur maaşı katsayı oranına göre hesaplanan bedelli askerlik ücreti Temmuz ayında zamlanacak.

30 Haziran 2025 tarihine kadar başvuru yapan ve ücreti anlaşmalı banka aracılığıyla yatırılanlar eski ücret olan 243 bin 13 lira üzerinden askerliklerini bedelli olarak yapabilecek.

1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren hem başvuru yapan hem de ücretini yatırmayan adaylar için ise yeni ücret geçerli olacak.

Yeni bedelli askerlik ücreti 2025 Temmuz: Bedelli askerlik ücreti ne kadar zamlanacak, yüzde kaç arttı? - 3

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2025 TEMMUZ NE KADAR OLACAK?

Memur maaşında kesin zam oranı 3 Temmuz’da açıklanacak Haziran enflasyonu ile belli olacak.

Son olarak Ocak ayında belirlenen memur aylık katsayısı 1.012556 olurken bedeli askerliğin hesaplama formülünde yer alan bu rakam 240.00 rakamıyla çarpılarak çıkan sonu bedelli askerlik ücretini veriyor.

Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs ayında memurlar şimdiden yüzde 14 zammı hak etmişti. Bu hesaplamaya göre katsayı oranı 1.15431384'e yükselecek ve bedeli askerlik ücreti 5 aylık veriye göre 277 bin lira seviyesine çıkacak.

Bedeli askerlik ücreti kesin zam oranı Temmuz ayında açıklanacak enflasyon ile belli olacak. Milli Savunma Bakanlığı ise ayrıca resmi bedelli askerlik ücretini duyuracak.

Yeni bedelli askerlik ücreti 2025 Temmuz: Bedelli askerlik ücreti ne kadar zamlanacak, yüzde kaç arttı? - 4

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?

Bedeli askerlik ücreti başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvuru sırasında celp tercihi yapılırken ardından ise ödeme gerçekleştiriliyor.

Ödemeler Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası, defterdarlık veya malmüdürlüklerine bedelli askerlik ücreti peşin olarak yatırılmalıdır.

DAHA FAZLA GÖSTER