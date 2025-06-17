Yeni bedelli askerlik ücreti 2025 Temmuz: Bedelli askerlik ücreti ne kadar zamlanacak, yüzde kaç arttı?
Bedeli askerlik ücreti, Temmuz ayına kısa bir zaman kala vatani görevlerini bedelli olarak yapmaya hazırlananlar tarafından araştırılıyor. Bedelli askerlik ücreti, memur maaşı katsayı oranına göre hesaplandığından yılda iki kez artış gösteriyor. 2025 yılının Ocak ayında bedelli askerlik ücreti Milli Savunma Bakanlığı tarafından 243 bin lira olarak duyurulmuştu. Yoklama kaçağı ve bakaya kalanlar ise ek ödeme yapıyor. Temmuz ayından itibaren bedelli askerlikte yeni ücret geçerli olacak. Haziran ayına kadar başvuru yapanlar eski ücretten yararlanabilecek. Peki Bedelli askerlik ücreti 2025 Temmuz ne kadar oldu? İşte, bedelli askerlik ücret zammı son durum…
Memur maaşına yapılacak zam oranlarının belli olmasıyla yaşlılık maaşı, kıdem tazminatı, bedeli askerlik ücreti, engelli aylığı gibi ödemelerde değişiklik yapılacak. Bedelli askerlik başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştirilirken gözler ücrette yapılacak artışa çevrildi. Bedelli askerliğe başvuru yapanlar, başvuru tarihinden itibaren iki aylık sürede ödeme yapmak zorunda. Ödemelerini gerçekleştirmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak. Bedelli askerlikte eski ücretten yararlanmak isteyenler için son ödeme tarihi belli oldu. 30 Haziran tarihine kadar ödemelerini yapanlar 243 bin lira olarak bedelli askerlik yapabilecek. Peki 2025 Temmuz Bedeli askerlik ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak? İşte, yapılan hesaplama…