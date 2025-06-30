YENİ BİM Aktüel Kataloğu 1-2- 4 Temmuz: Masa takımı, sehpa, aksiyon kamerası, tencere ve termos geliyor

BİM’de bu hafta salı günü başlayan indirimler cuma günü devam edecek. 1,2,4 Temmuz tarihleri arasında geniş ürün yelpazesi dikkat çekerken elektronik ev aletlerinden, dekorasyon ürünlerine, teknoloji malzemelerinden aksiyon kamerasına onlarca ürün reyonlarda yerini alacak. Sesli Komut Özellikli X3 Aksiyon Kamerası 14.500 TL’den raflarda yerini alacak. BİM markette yarın Mutfak Masa Takımı 8.999 TL, Yemek Masası Takımı 17.000 TL ve Orta Cam Sehpa 1.499 TL’den satışa sunulacak. Ayarlanabilir Koltuk Sehpası ise 459 TL fiyatıyla dikkat çekti. Cuma günü ise akıllı cep telefonu, televizyon çeşitleri, çay makinesi, doğrayıcı, dikey süpürge raflarda olacak. Peki BİM’de bu hafta neler var? İşte, BİM 1-4 Temmuz Aktüel kataloğu ve fiyat listesi…

YENİ BİM Aktüel Kataloğu 1-2- 4 Temmuz: Masa takımı, sehpa, aksiyon kamerası, tencere ve termos geliyor - 1

BİM’de 1-4 Temmuz tarihleri arasında indirimli olarak raflarda yer alacak ürünler belli oldu. Cuma günü çay makinesinden, elektrikli süpürgeye, saç kurutma makinesinden kablosuz kulaklığa, tencere çeşitlerinden servis tabağına onlarca farklı ürün müşterileri bekleyecek. 1 litre kapasiteli Doğrayıcı 1.250 TL, Çay Makinesi 1.490 TL, 43 İnç Full Hd Android Televizyon 11.750 TL, Cep Telefonu 15.990 TL, Kablosuz Kulaklık 499 TL, Saç Kurutma Makinesi 749 TL, 12 Litre Aşure Tenceresi 829 TL, Rattan Koltuk 799 TL, 70x120 cm Masa 1.099 TL, Ekmeklikli Mutfak Dolabı 1.399 TL, Klozet Üzeri Raf ve Organizer 799 TL, Pipetli Termos 549 TL ve Çift Kişilik Nevresim Seti 499 TL’den satılacak. Otomatik Temizleme Seti ise 349 TL’den satışa sunulacak. İşte, BİM’de salı ve cuma günü indirim kampanyaları…

EKONOMİ HABERLERİ

YENİ BİM Aktüel Kataloğu 1-2- 4 Temmuz: Masa takımı, sehpa, aksiyon kamerası, tencere ve termos geliyor - 2

BİM 1 TEMMUZ SALI AKTÜEL KATALOĞU

4800 W Motor Güçlü Go Kart Pro Araba 119.000 TL

Dengeleyici Scooter 49.000 TL

Mutfak Masa Takımı 8.999 TL

Yemek Masası Takımı 17.000 TL

Orta Cam Sehpa 1.499 TL

Koltuk Sehpası 1.149 TL

YENİ BİM Aktüel Kataloğu 1-2- 4 Temmuz: Masa takımı, sehpa, aksiyon kamerası, tencere ve termos geliyor - 3

BİM 1 TEMMUZ SALI AKTÜEL KATALOĞU

27 İnç Ekran Monitör 4.990 TL

Akıllı Lambader 1.990 TL

Ayarlanabilir Koltuk Sehpası 459 TL

1500 G Yarım Yağlı Tost Peyniri 279,50 TL

500 G dana Kangal Sucuk 199 TL

500 G Dana Sucuk Köfte 299 TL

750 G Tereyağ 279 TL

YENİ BİM Aktüel Kataloğu 1-2- 4 Temmuz: Masa takımı, sehpa, aksiyon kamerası, tencere ve termos geliyor - 4

2 L Yağlı Ayran 49,50 TL

5 KG Yarım Yağlı Yoğurt 159,50 TL

Frappe Soğuk Kahve Çeşitleri 32,50 TL

1 KG Kakaolu Fındık Kreması 279 TL

YENİ BİM Aktüel Kataloğu 1-2- 4 Temmuz: Masa takımı, sehpa, aksiyon kamerası, tencere ve termos geliyor - 5

Kavrulmuş Badem 149 TL

Patates Cipsi 27,50 TL

Vanilya Aromalı Gofret 79 TL

YENİ BİM Aktüel Kataloğu 1-2- 4 Temmuz: Masa takımı, sehpa, aksiyon kamerası, tencere ve termos geliyor - 6

BİM 4 TEMMUZ CUMA AKTÜEL KATALOĞU

X3 Aksiyon Kamerası 14.500 TL

LG 55'' TV 29.900 TL

Samsung Galaxy S21 FE Cep Telefonu 15.990 TL

Çay Makinesi 1.490 TL

Dikey Süpürge 1.590 TL

YENİ BİM Aktüel Kataloğu 1-2- 4 Temmuz: Masa takımı, sehpa, aksiyon kamerası, tencere ve termos geliyor - 7

Saç Kurutma Makinesi 749 TL

Şarjlı Masaüstü Fan 349 TL

12 L Aşure Tenceresi 829 TL

Cam Dondurma/Tatlı Kasesi 109 TL

Cam Saklama Kabı 19 TL

YENİ BİM Aktüel Kataloğu 1-2- 4 Temmuz: Masa takımı, sehpa, aksiyon kamerası, tencere ve termos geliyor - 8


Krep Tava 299 TL

Borcam Fırın Tepsisi 269 TL

Metal Tepsili Çerezlik Seti 119 TL

Otomatik Temizlik Seti 349 TL

Deterjan Hazneli Bulaşık Süngeri 99 TL

3 Katlı Tekerlekli Düzenleyici 189 TL

YENİ BİM Aktüel Kataloğu 1-2- 4 Temmuz: Masa takımı, sehpa, aksiyon kamerası, tencere ve termos geliyor - 9

Pasta/Börek Taşıma Kabı 129 TL

Katlanır Süzgeç 39 TL

Makyaj Organizeri 75 TL

Fırça Çeşitleri 19 TL

Rattan Koltuk 799 TL

Lotus Koltuk 749 TL

Zeugma Rattan Masa 1.099 TL

YENİ BİM Aktüel Kataloğu 1-2- 4 Temmuz: Masa takımı, sehpa, aksiyon kamerası, tencere ve termos geliyor - 10

Basamaklı Tabure 249 TL

Kirli Sepetli Çok Amaçlı Dolap 1.999 TL

Ekmeklikli Mutfak Dolabı 1.399 TL

Püsküllü Kırlent 169 TL

Pipetli Termos 549 TL

Işıklı Scooter 699 TL

YENİ BİM Aktüel Kataloğu 1-2- 4 Temmuz: Masa takımı, sehpa, aksiyon kamerası, tencere ve termos geliyor - 11

Siyah Ledli Dekoratif Büyük Ev 179 TL

Salıncak 499 TL

Dekoratif Mandallar 26 TL

Cırt Cırtlı Tuvalet Eğitimi Kitabı 249 TL

Oyuncak Kamyonlar 299 TL

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