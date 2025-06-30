YENİ BİM Aktüel Kataloğu 1-2- 4 Temmuz: Masa takımı, sehpa, aksiyon kamerası, tencere ve termos geliyor

BİM’de 1-4 Temmuz tarihleri arasında indirimli olarak raflarda yer alacak ürünler belli oldu. Cuma günü çay makinesinden, elektrikli süpürgeye, saç kurutma makinesinden kablosuz kulaklığa, tencere çeşitlerinden servis tabağına onlarca farklı ürün müşterileri bekleyecek. 1 litre kapasiteli Doğrayıcı 1.250 TL, Çay Makinesi 1.490 TL, 43 İnç Full Hd Android Televizyon 11.750 TL, Cep Telefonu 15.990 TL, Kablosuz Kulaklık 499 TL, Saç Kurutma Makinesi 749 TL, 12 Litre Aşure Tenceresi 829 TL, Rattan Koltuk 799 TL, 70x120 cm Masa 1.099 TL, Ekmeklikli Mutfak Dolabı 1.399 TL, Klozet Üzeri Raf ve Organizer 799 TL, Pipetli Termos 549 TL ve Çift Kişilik Nevresim Seti 499 TL’den satılacak. Otomatik Temizleme Seti ise 349 TL’den satışa sunulacak. İşte, BİM’de salı ve cuma günü indirim kampanyaları…