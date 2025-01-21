Yeni evleneceklere faizsiz 150 bin TL kredi: Başvuru nasıl yapılır, şartlar neler?

Yeni evleneceklere faizsiz 150 bin TL kredi başvurusunun nasıl yapılacağı, evlenme hazırlığı yapan çiftlerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Aile Yılı" dolayısıyla Aile ve Gençlik Fonu'nun 81 ile yaygınlaştırılması müjdesini verdiği fona, 13 Ocak'tan bugüne 17 bin 192 çift başvurdu. Evlilik öncesi ihtiyaçlarını karşılamak isteyen ve henüz faizsiz evlilik kredisi başvurusu yapmamış olan vatandaşlar ise başvuru ayrıntılarını merak ediyor. Peki, yeni evleneceklere faizsiz 150 bin TL kredi başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

Yeni evleneceklere faizsiz 150 bin TL kredi: Başvuru nasıl yapılır, şartlar neler? - 1

Aile kurma yolunda ilerleyen ve evlilik hazırlığı yapan çiftler, 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteğinin nasıl alınacağını merak ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, aile müessesesinin desteklenmesi, güçlendirilmesi, gençlerin sosyal risklere karşı korunması ve gelişimlerine destek sağlanmasına yönelik kaynağın oluşturulması amacıyla Aile ve Gençlik Fonu kuruldu. Peki, yeni evleneceklere faizsiz 150 bin TL kredi başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

EKONOMİ HABERLERİ

Yeni evleneceklere faizsiz 150 bin TL kredi: Başvuru nasıl yapılır, şartlar neler? - 2

YENİ EVLENECEKLERE 2 YIL GERİ ÖDEMESİZ 150 BİN TL KREDİ

Fona ilk başvurular, 15 Şubat 2024 itibarıyla, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen illerdeki çiftlerden alınmaya başladı.

Aile ve Gençlik Fonu kapsamında, aile kurma yolunda ilk adımı atacak gençlerden başvurusu onaylanan çiftlere, 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği veriliyor.

Aynı zamanda çiftlere, evlilik öncesi ve sonrası eğitimle danışmanlık hizmetleri de sağlanıyor.

Yeni evleneceklere faizsiz 150 bin TL kredi: Başvuru nasıl yapılır, şartlar neler? - 3

EN ÇOK BAŞVURU İSTANBUL'DAN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Ocak'ta düzenlenen Aile Yılı Tanıtım Programı'nda, "Yeni evlenecek gençlerimize Aile ve Gençlik Fonu dahilinde verdiğimiz faizsiz kredi desteğini 81 ilimizin tamamında uygulamaya alıyoruz." müjdesini vermişti.

Fonun ülke genelinde uygulanması kararının ardından evlilik yolundaki çok sayıda çift faizsiz kredi desteğine başvurdu. Bu kapsamda, 13 Ocak'tan bugüne fona 17 bin 192 çift başvuruda bulundu.

Ayrıca söz konusu desteğe en çok başvuru sırasıyla İstanbul, Şanlıurfa ve Ankara'dan geldi.

Yeni evleneceklere faizsiz 150 bin TL kredi: Başvuru nasıl yapılır, şartlar neler? - 4

EVLENECEKLERE FAİZSİZ KREDİ BAŞVURU ŞARTLARI

Fona başvurmak isteyen çiftlerin, başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında olmaları, taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamaları, çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalamasının ve son aya ait gelirleri toplamının asgari ücretin 2,3 katından fazla olmaması, başvuru tarihi itibarıyla resmi nikah gününe en az 2 ay, en fazla 6 ay kalmış olması şartlarını taşıması gerekiyor.

Yeni evleneceklere faizsiz 150 bin TL kredi: Başvuru nasıl yapılır, şartlar neler? - 5

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evlilik yolundaki genç çiftler söz konusu fona "e-Devlet" ile "https://ailegenclikfonu.aile.gov.tr/" adresi üzerinden başvuru yapabiliyor.

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