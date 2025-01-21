Yeni evleneceklere faizsiz 150 bin TL kredi: Başvuru nasıl yapılır, şartlar neler?
Yeni evleneceklere faizsiz 150 bin TL kredi başvurusunun nasıl yapılacağı, evlenme hazırlığı yapan çiftlerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Aile Yılı" dolayısıyla Aile ve Gençlik Fonu'nun 81 ile yaygınlaştırılması müjdesini verdiği fona, 13 Ocak'tan bugüne 17 bin 192 çift başvurdu. Evlilik öncesi ihtiyaçlarını karşılamak isteyen ve henüz faizsiz evlilik kredisi başvurusu yapmamış olan vatandaşlar ise başvuru ayrıntılarını merak ediyor. Peki, yeni evleneceklere faizsiz 150 bin TL kredi başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?
Aile kurma yolunda ilerleyen ve evlilik hazırlığı yapan çiftler, 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteğinin nasıl alınacağını merak ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, aile müessesesinin desteklenmesi, güçlendirilmesi, gençlerin sosyal risklere karşı korunması ve gelişimlerine destek sağlanmasına yönelik kaynağın oluşturulması amacıyla Aile ve Gençlik Fonu kuruldu. Peki, yeni evleneceklere faizsiz 150 bin TL kredi başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?