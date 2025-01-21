Yeni evleneceklere faizsiz 150 bin TL kredi: Başvuru nasıl yapılır, şartlar neler?

Aile kurma yolunda ilerleyen ve evlilik hazırlığı yapan çiftler, 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteğinin nasıl alınacağını merak ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, aile müessesesinin desteklenmesi, güçlendirilmesi, gençlerin sosyal risklere karşı korunması ve gelişimlerine destek sağlanmasına yönelik kaynağın oluşturulması amacıyla Aile ve Gençlik Fonu kuruldu. Peki, yeni evleneceklere faizsiz 150 bin TL kredi başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?