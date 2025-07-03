LİSTE | Memur maaşları ne kadar oldu, yüzde kaç zamlandı? Temmuz 2025 memur maaş zammı tablosu

Memur maaşları kalem kalem hesaplandı. Unvanlara göre polis, doktor, hemşire, mühendisi profesör, veteriner hekim, teknisyen maaşları belli oldu. Haziran ayında enflasyon %1.37 olurken memur maaşlarında yüzde 15.57 artışa gidilecek. En düşük memur maaşı 47 bin 520 TL seviyesine yükseldi. Memur maaşlarına enflasyon farkıyla birlikte toplu sözleşme zammı yansıtıldı. Memurlar maaş farkı ödemelerini önümüzdeki aydan itibaren alabilecek. Kamu kurumlarında çalışanların maaşları çeşitli ödemelere göre farklılık gösterebiliyor. Peki Memur maaşları ne kadar oldu, yüzde kaç zamlandı? İşte, memur maaş zammı tablosu 2025 Temmuz…

LİSTE | Memur maaşları ne kadar oldu, yüzde kaç zamlandı? Temmuz 2025 memur maaş zammı tablosu - 1

Zamlı memur maaşı listesi kalem kalem hazırlandı. Memurların Temmuz - Aralık ayında alacağı zamlı maaşlar belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı enflasyonunu duyurdu. Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs ayında toplam enflasyon yüzde 15,09 olurken, Haziran ayı verisiyle birlikte memurların alacağı kesin zam oranları belli oldu. Mevcut enflasyon toplu sözleşmeden fazla olduğundan memurların maaşlarına enflasyon farkı yansıtılacak. Kamu kurumlarında farklı meslek dallarında görev yapan 220 memurun maaşları tabloda yer alıyor. Belediye görevlilerinden bölge müdrüne, çocuk gelişimcisinden kolluk kuvvetlerine yeni maaşlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Peki 2025 Temmuz Öğretmen, hemşire, doktor, polis, avukat ve mühendis maaşları ne kadar oldu? İşte, zamlı maaş listeleri…

EKONOMİ HABERLERİ

LİSTE | Memur maaşları ne kadar oldu, yüzde kaç zamlandı? Temmuz 2025 memur maaş zammı tablosu - 2

2025 TEMMUZ MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu, yılın ilk 6 ayının son verisini son dakika duyurdu. Haziran ayı enflasyonu yüzde 1.37 oldu. Memurların toplu sözleşmeye göre alacağı zam oranı enflasyonun altında kaldığından memurlara enflasyon farkı yansıtılacak. Temmuz - Aralık aylarında memur maaşların % 15.57 artışa gidilecek.

En düşük memur maaşı 47 bin 520 TL oldu.

LİSTE | Memur maaşları ne kadar oldu, yüzde kaç zamlandı? Temmuz 2025 memur maaş zammı tablosu - 3

UNVANLARA GÖRE YENİ MEMUR MAAŞLARI 

Memur maaşları kıdeme, sosyal ödemelere ve diğer birçok etkene göre değişkenlik gösteriyor. Yeni zamla birlikte en düşük memur maaşı 47 bin lira seviyesini geride bıraktı. Şube müdürü, üniversite mezunu memur, uzman öğretmen, öğretmen, hemşire, polis, başkomiser, doktor maaşları hesaplandı. 

LİSTE | Memur maaşları ne kadar oldu, yüzde kaç zamlandı? Temmuz 2025 memur maaş zammı tablosu - 4

MEMUR MAAŞLARIYLA DEĞİŞEN ÖDEMELER

Memur maaş zammıyla birlikte birçok ödemede değişiklik yapılacak. Memur maaşı katsayı oranına göre birçok sosyal ödeme yapılıyor.

65 yaş maaşı, engelli aylığı, kıdem tazminatı, bedelli askerlik gibi ücretler zam oranına göre yeniden hesaplanacak.

LİSTE | Memur maaşları ne kadar oldu, yüzde kaç zamlandı? Temmuz 2025 memur maaş zammı tablosu - 5

6 AYLIK ENFLASYON RAKAMLARI

Ocak: %5,03

Şubat: %2,27

Mart: %2,46

Nisan: %3,00

Mayıs: %1,53

Haziran % 1.37

LİSTE | Memur maaşları ne kadar oldu, yüzde kaç zamlandı? Temmuz 2025 memur maaş zammı tablosu - 6

EMEKLİ ZAM ORANI 16.67 % OLDU 

Memurların yanı sıra Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı zam oranları da belli oldu. Emekli maaşları yüzde 16.67 zamlanacak. Ocak ayında 22 bin 104 lira olarak belirlenen asgari ücrette ise ara zam uygulanmayacak. 2026 yılının başında asgari ücret yeniden belirlenecek.

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