LİSTE | Memur maaşları ne kadar oldu, yüzde kaç zamlandı? Temmuz 2025 memur maaş zammı tablosu
Memur maaşları kalem kalem hesaplandı. Unvanlara göre polis, doktor, hemşire, mühendisi profesör, veteriner hekim, teknisyen maaşları belli oldu. Haziran ayında enflasyon %1.37 olurken memur maaşlarında yüzde 15.57 artışa gidilecek. En düşük memur maaşı 47 bin 520 TL seviyesine yükseldi. Memur maaşlarına enflasyon farkıyla birlikte toplu sözleşme zammı yansıtıldı. Memurlar maaş farkı ödemelerini önümüzdeki aydan itibaren alabilecek. Kamu kurumlarında çalışanların maaşları çeşitli ödemelere göre farklılık gösterebiliyor. Peki Memur maaşları ne kadar oldu, yüzde kaç zamlandı? İşte, memur maaş zammı tablosu 2025 Temmuz…
Zamlı memur maaşı listesi kalem kalem hazırlandı. Memurların Temmuz - Aralık ayında alacağı zamlı maaşlar belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı enflasyonunu duyurdu. Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs ayında toplam enflasyon yüzde 15,09 olurken, Haziran ayı verisiyle birlikte memurların alacağı kesin zam oranları belli oldu. Mevcut enflasyon toplu sözleşmeden fazla olduğundan memurların maaşlarına enflasyon farkı yansıtılacak. Kamu kurumlarında farklı meslek dallarında görev yapan 220 memurun maaşları tabloda yer alıyor. Belediye görevlilerinden bölge müdrüne, çocuk gelişimcisinden kolluk kuvvetlerine yeni maaşlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Peki 2025 Temmuz Öğretmen, hemşire, doktor, polis, avukat ve mühendis maaşları ne kadar oldu? İşte, zamlı maaş listeleri…