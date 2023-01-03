Yeni polis maaşı zammı ne kadar olacak? (2023 polis maaşı hesaplama ekranı)

MEMUR MAAŞINDA ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU

Yıllık bazda son 9 ayın, aylık bazda da (yüzde 1,18) son 16 ayın en düşük seviyesi TÜFE'de enflasyon farkı %7,84 ve memur ve memur/emeklilerinin ucretlerine % 8 Toplu Sozlesme artışıyla beraber yansıyacak oran %16,47 olarak belli oldu.

Buna göre; Memur ve memur emeklilisinin ocak zammi yuzde 16.47 oldu.