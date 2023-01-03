Yeni polis maaşı zammı ne kadar olacak? (2023 polis maaşı hesaplama ekranı)

Polis maaşı, 2023 Ocak ayında açıklanacak olan memur zammı oranları sonrasında belli olacak. Yeni polis maaşlarının ne kadar olacağı ise enflasyon farkı ve refah payının eklenmesiyle birlikte belli olacak. Açıklanacak zam oranları öncesinde 2023 yılında polislere yapılacak olası zam oranları belli oldu. İşte 2023 polis maaşı hesaplama ekranı.

Yeni polis maaşı zammı ne kadar olacak? (2023 polis maaşı hesaplama ekranı) - 1

Polis memuru maaşlarının ne kadar olacağı, 2023 aralık ayı enflasyon oranı öncesinde sorgulanıyor. Memur maaşları için belli olacak olan 6 aylık enflasyon farkıyla birlikte, refah payı da belirlenip ona göre bir zam yapılacak. Peki, yeni polis maaşları ne kadar olacak? İşte 2023 polis maaşı hesaplama ekranı.

Yeni polis maaşı zammı ne kadar olacak? (2023 polis maaşı hesaplama ekranı) - 2

OLASI ZAM SENARYOLARI

Memurlar için yüzde 20, yüzde 30 ve yüzde 40 zamma göre maaşları tek tek hesapladık. İşte polislere yapılacak olası zam senaryoları.

Not: Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücret, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmemiştir. Aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edilmiştir.

Yeni polis maaşı zammı ne kadar olacak? (2023 polis maaşı hesaplama ekranı) - 3

YÜZDE YÜZDE POLİS MAAŞI HESAPLAMA

Polis memuru: Şu anki maaş 13 bin 747 (Derece 8/1)

Yüzde 20 zam: 16 bin 496 TL

Yüzde 30 zam: 17 bin 871 TL

Yüzde 40 zam: 19 bin 245 TL

Yeni polis maaşı zammı ne kadar olacak? (2023 polis maaşı hesaplama ekranı) - 4

MEMUR MAAŞINDA ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU

Yıllık bazda son 9 ayın, aylık bazda da (yüzde 1,18) son 16 ayın en düşük seviyesi TÜFE'de enflasyon farkı %7,84 ve memur ve memur/emeklilerinin ucretlerine % 8 Toplu Sozlesme artışıyla beraber yansıyacak oran %16,47 olarak belli oldu.

Buna göre; Memur ve memur emeklilisinin ocak zammi yuzde 16.47 oldu.

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