Yeni tip corona virüs (Covid-19) sonrası yeni uçuş koltukları

ORTA KOLTUK İPTAL EDİLİP, KORUYUCU KİT YERLEŞTİRİLDİ

Interspace Lite, orta koltuğu, pencere ve koridor koltuklarından ayıran bir kit ekliyor, ancak uçağın iç mekanını kalıcı olarak değiştirmiyor. Miles, konuya ilişkin “ Tasarımın hiçbir şekilde tıbbi görünmesini istemiyoruz. İnsanların sadece kendilerini daha rahat hissetmelerini istiyoruz. Bölücüyü, uçak koltuğunda bulunan döşemeyle aynı malzemeden yapacağız” ifadelerini kullandı.