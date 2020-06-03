Yeni tip corona virüs (Covid-19) sonrası yeni uçuş koltukları

ntv.com.tr 03.06.2020 - 15:00
Uçak tasarımcıları yeni tip corona virüs krizi nedeniyle, uçuşlarda yolcuları salgından korumayı nasıl gerçekleştirebileceklerine ve havacılığın geleceğinin nasıl olacağına dair kavramları şekillendirmeye devam ediyorlar.
Uzmanlar yeni tip corona virüsten (Covid-19) korunmak için sosyal mesafeye dikkat çektikçe uçak koltuklarının tasarımı, uçuşların yeni normalinde en merak edilen konuların başında geliyor. Bu kapsamda birçok uçak tasarımı şirketi sosyal mesafeli koltuk dizaynları paylaşmaya başladı.
Bu kapsamda, ulaşım teknolojisi şirketi Universal Movement'in kurucusu Luke Miles Interspace Lite adı verilen üçlü koltuk tasarımlarını paylaştı.
Interspace Lite, orta koltuğu, pencere ve koridor koltuklarından ayıran bir kit ekliyor, ancak uçağın iç mekanını kalıcı olarak değiştirmiyor. Miles, konuya ilişkin “ Tasarımın hiçbir şekilde tıbbi görünmesini istemiyoruz. İnsanların sadece kendilerini daha rahat hissetmelerini istiyoruz. Bölücüyü, uçak koltuğunda bulunan döşemeyle aynı malzemeden yapacağız” ifadelerini kullandı.
Universal Movements’ın ortaklarından ABD’li bir uçak koltuğu üreticisi olan Safran Seats, ekonomi konseptinde yer alacak Interspice Lite koltuklarının birkaç ay içinde piyasaya sürüleceğini açıkladı.
Bununla birlikte Safran premium ekonomi ve business class içinde Covid-19 karşı değişik koltuk tasarımlarının olduğunu kaydetti.