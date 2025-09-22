Yeni vergi düzenlemesi ardından gündeme geldi: Türkiye'nin hangi ülkelerle Serbest Ticaret Anlaşması (STA) var/yok?

Ekonomi Bakanlığı’nın koordinasyonunda gerçekleştirilen STA müzakerelerinde üzerinde tartışılan konulardan biri de rekabettir. Kurumumuz STA’nın rekabet ile ilgili bölümünde ülkemiz adına müzakere yürütmektedir. Rekabet Kurumu tarafından sağlanan destek ile STA’nın rekabet ile ilgili bölümünün hem ülkemiz hem de uluslararası rekabet kurallarıyla uyumlu bir biçimde anlaşmada yer alması sağlanmaya çalışılmaktadır.





