Yeni vergi düzenlemesi ardından gündeme geldi: Türkiye'nin hangi ülkelerle Serbest Ticaret Anlaşması (STA) var/yok?

Otomotiv pazarında ithal otomobillerdeki yükselişin önüne geçmek için yeni vergi düzenlemesi yapıldı.

Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle, Dünya Ticaret Örgütü kuralları çerçevesinde, Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması kapsamı dışındaki ülkelerden yapılacak binek otomobil ithalatında ek mali yükümlülükler uygulanacak. Alınan karar doğrultusunda; ABD, Japonya ve Çin menşeli konvansiyonel, hibrit, plug-in hibrit ve elektrikli otomobillere uygulanan gümrük vergisi oranlarında düzenlemeye gidildi. Karar ardından Serbest Ticaret Anlaşması'nın ayrıntıları merak ediliyor. Peki, Türkiye'nin hangi ülkelerle Serbest Ticaret Anlaşması var/yok?

TÜRKİYE'NİN HANGİ ÜLKERLERLE SERBEST TİCARET ANLAŞMASI VAR?

Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA), ülkelerin birbirleriyle imzaladıkları ve aralarındaki ticareti arttırmak için karşılıklı olarak ihracatın önündeki engelleri kaldırdıkları ikili anlaşmalardır. Böylelikle STA’ya taraf olan ülkelerin üreticileri birbirleriyle eşit şartlarda rekabet edebilmekte ve STA’ya taraf olan ülkelerin uluslararası rekabet gücü artmaktadır.


Ekonomi Bakanlığı’nın koordinasyonunda gerçekleştirilen STA müzakerelerinde üzerinde tartışılan konulardan biri de rekabettir. Kurumumuz STA’nın rekabet ile ilgili bölümünde ülkemiz adına müzakere yürütmektedir. Rekabet Kurumu tarafından sağlanan destek ile STA’nın rekabet ile ilgili bölümünün hem ülkemiz hem de uluslararası rekabet kurallarıyla uyumlu bir biçimde anlaşmada yer alması sağlanmaya çalışılmaktadır.


STA HANGİ ÜLKELERLE VAR?

Ülkemizin hali hazırda 23 ülke ile (EFTA ((İsviçre, Norveç, İzlanda, Lihtenştayn), İsrail, Makedonya, Bosna ve Hersek, Filistin, Tunus, Fas, Mısır, Arnavutluk, Gürcistan, Karadağ, Sırbistan, Şili, Morityus, Güney Kore, Malezya, Moldova, Faroe Adaları, Singapur, Kosova, Venezuela, Birleşik Krallık ve BAE) STA’ları yürürlüktedir. Daha detaylı bilgi için Ekonomi Bakanlığı’nın internet sitesi ziyaret edilebilir.

TÜRKİYE'NİN HANGİ ÜLKERLERLE SERBEST TİCARET ANLAŞMASI YOK?

Türkiye'nin geçmişte ve günümüzde otomobil/ticari araç ithal ettiği Çin, Japonya, ABD, Güney Afrika ve Meksika gibi ülkeler ile arasında Serbest Ticaret Anlaşması bulunmuyor.

