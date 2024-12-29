Yeni yıla doğru talep arttı: Fiyatı 200 ila 400 lira arasında değişiyor

Eskişehir'de yılbaşı yaklaşırken vatandaşların hediye tercihi konsept çikolatalar oldu.

Yeni yıla doğru talep arttı: Fiyatı 200 ila 400 lira arasında değişiyor - 1

Hediyelik eşya ve buketlerle süslenerek hazırlanan paketler, müşterilerin gözdesi haline geldi.

NTVPARA HABERLERİ

Yeni yıla doğru talep arttı: Fiyatı 200 ila 400 lira arasında değişiyor - 2

Konsept çikolatacısı Sema Ayaz, yılbaşı öncesinde vatandaşların lezzetten ziyade çikolatanın görseline odaklandığını dile getirdi.

Yeni yıla doğru talep arttı: Fiyatı 200 ila 400 lira arasında değişiyor - 3

Özellikle hediyelik eşya olarak tercih edilen bu çikolatalar, yılbaşı döneminde sevdiklerine özel bir jest yapmak isteyenlerin ilk tercihi oldu.

Yeni yıla doğru talep arttı: Fiyatı 200 ila 400 lira arasında değişiyor - 4

''KÜÇÜK KUTULAR 200 LİRADAN BAŞLIYOR''

Sema Ayaz, "Vatandaşlar lezzetten ziyade görsele bakıyorlar, konseptli ürün tercih ediyorlar. Kokina buketini çikolatalarla süslediğim bir ürünüm mevcut. Bu ürün ilgi çekiyor. İçerisinde sütlü Belçika çikolatası olan kurabiyelerim de rağbet görüyor. Bazı müşteriler, gıda boyası içeren çikolataları tercih ederken bazıları da boyasız olanları tercih ediyor. Hem fincanlı, baston şekerli ve kurabiyesi olan paketler de var. Fiyatlarımız konsepte göre değişiklik gösterebiliyor. İçerisinde 5 tane fındıkkıran bulunan küçük kutular 200 lira, 10'lu kutular 400 iken fincanlı paketlemeler ise 250 lira diyebilirim. Tablet çikolatalar ve çam ağacı çikolatalar tercih edilen ürünler arasında. Yeni yılda insanlar hem sevdiklerinin ağızları tatlansın istiyor hem de yanında küçük hediyeler olan paketlemelerle birden çok hediye vermiş oluyorlar. Satışlarım oldukça iyi gidiyor” dedi

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