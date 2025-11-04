Yeni yılda bedelli askerlik ücreti değişecek! Yeni tutar için gözler enflasyon verilerinde
TÜİK’in açıklayacağı aralık ayı enflasyon verisiyle birlikte, 6 aylık enflasyon farkına göre birçok kalemde güncelleme yapılacak. Memur maaşlarına gelecek zamla birlikte bedelli askerlik ücreti de artacak.
Askerliğini bedelli olarak yapmak isteyenlerin elini çabuk tutması gerekiyor. Ocak ayından itibaren bedelli askerlik ücretlerine artış gelecek. 1 Ocak 2026'da memur maaşlarına toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı eklenecek. Ortaya çıkan rakam, bedelli askerlik ücretinde de belirleyici olacak.