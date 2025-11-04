Yeni yılda bedelli askerlik ücreti değişecek! Yeni tutar için gözler enflasyon verilerinde

TÜİK’in açıklayacağı aralık ayı enflasyon verisiyle birlikte, 6 aylık enflasyon farkına göre birçok kalemde güncelleme yapılacak. Memur maaşlarına gelecek zamla birlikte bedelli askerlik ücreti de artacak.

Askerliğini bedelli olarak yapmak isteyenlerin elini çabuk tutması gerekiyor. Ocak ayından itibaren bedelli askerlik ücretlerine artış gelecek. 1 Ocak 2026'da memur maaşlarına toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı eklenecek. Ortaya çıkan rakam, bedelli askerlik ücretinde de belirleyici olacak.

MEVCUT BEDELLİ ASKERLİK ÜCRET NE KADAR?

2025 yılının ikinci yarısında uygulanan katsayı 1,4042 olarak belirlenmiş durumda. Milli Savunma Bakanlığı(MSB), 2025 yılının ikinci yarısında bedelli askerlik tutarının 280 bin 850 lira 64 kuruş olarak belirlendiğini açıklamıştı.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ ÖNÜMÜZDEKİ YIL 300 BİNİ AŞABİLİR

3 Ocak 2026 tarihinde bedelli askerlik ücreti netlik kazanacak. Eğer memur maaşlarına beklentilere paralel şekilde yüzde 20 civarında artış yapılırsa, katsayı 1,170211'ye yükselecek. Bu durumda bedelli askerlik bedeli de yaklaşık 337 bin TL olacak.

EK BEDEL KİMLERİ KAPSAR?

3 bin 500 gösterge rakamının ödemenin yapıldığı gün geçerli olan memur aylık katsayısı ile geçerli mazeretler hariç yoklama kaçağı, saklı ve bakaya kaldıkları toplam sürenin her ayının çarpımı sonucu bulunmaktadır Ek bedele esas sürenin hesabında, 1 ila 30 gün bir ay kabul edilir. Bir ayı aşan günler müteakip aya eklenerek hesaplanmaktadır.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NEREYE YATIRILIR?

Başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler ödemelerini, peşin olarak Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yatırabileceklerdir.

