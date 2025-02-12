Yeni yılın ilk enflasyonu: ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? (2025 ABD ocak ayı TÜFE verileri)
ABD’de yeni yılın ilk enflasyon verisi belli oluyor. Özellikle kripto para başta olmak üzere dolar, altın ve borsayı yakından takip edenler yatırımlarını enflasyona göre yönlendirecek. ABD Merkez Bankası Başkanı Powell, Washington'daki Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi’ne altı aylık para politikasına ilişkin önemli bir sunum yapacak. Peki ABD Ocak ayı enflasyonu ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte, ABD’de enflasyon verisinin açıklanacağı saat…
ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergisi kararları, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın faiz indirimlerinde temkinli olmayı sürdüreceklerini açıklamasının ardından piyasalar, enflasyon verilerine kilitlendi. Fed Başkanı Powell’ın verdiği önemli mesajların ardından açıklanacak enflasyon verilerinde Fed’in para politikasına yönelik ilerleyen günlerde atılacak adımlar için ipuçları aranacak. Dünya genelinde enflasyon-resesyon ikilemi sürerken özellikle ABD Başkanı Trump’ın tarife kararları piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor. ABD’de ocak ayı enflasyon beklentisi belli oldu.