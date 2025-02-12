Yeni yılın ilk enflasyonu: ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? (2025 ABD ocak ayı TÜFE verileri)

ABD’de yeni yılın ilk enflasyon verisi belli oluyor. Özellikle kripto para başta olmak üzere dolar, altın ve borsayı yakından takip edenler yatırımlarını enflasyona göre yönlendirecek. ABD Merkez Bankası Başkanı Powell, Washington'daki Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi’ne altı aylık para politikasına ilişkin önemli bir sunum yapacak. Peki ABD Ocak ayı enflasyonu ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte, ABD’de enflasyon verisinin açıklanacağı saat…

Yeni yılın ilk enflasyonu: ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? (2025 ABD ocak ayı TÜFE verileri) - 1

ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergisi kararları, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın faiz indirimlerinde temkinli olmayı sürdüreceklerini açıklamasının ardından piyasalar, enflasyon verilerine kilitlendi. Fed Başkanı Powell’ın verdiği önemli mesajların ardından açıklanacak enflasyon verilerinde Fed’in para politikasına yönelik ilerleyen günlerde atılacak adımlar için ipuçları aranacak. Dünya genelinde enflasyon-resesyon ikilemi sürerken özellikle ABD Başkanı Trump’ın tarife kararları piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor. ABD’de ocak ayı enflasyon beklentisi belli oldu. 

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Yeni yılın ilk enflasyonu: ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? (2025 ABD ocak ayı TÜFE verileri) - 2

ABD ENFLASYON VERİSİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 

ABD’de Ocak ayına ilişkin TÜFE verisi bugün belli oluyor. Fed tarafından açıklanan programa göre enflasyon rakamları, 12 Şubat 2025 Çarşamba günü saat 16:30’da açıklanacak. 

Yatırımcılar, ABD enflasyon verileri ışığında Fed Başkanı Powell'ın Temsilciler Meclisinin Finansal Hizmetler Komitesi'ne yapacağı sunumu yakından takip edecek.

Yeni yılın ilk enflasyonu: ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? (2025 ABD ocak ayı TÜFE verileri) - 3

OCAK AYI BEKLENTİSİ BELLİ OLDU

Küresel piyasalar, ABD enflasyon verileri için bekleyişe geçerken Fed Başkanı Powell’ın temkinli konuşmasının ardından enflasyon verisinin önemi daha da arttı. Kritik veride Fed'in para politikasına yönelik ipuçları aranacak. ABD'de ocak ayı enflasyonunun yüzde 2,9 ile sabit kalması bekleniyor.

Yeni yılın ilk enflasyonu: ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? (2025 ABD ocak ayı TÜFE verileri) - 4

“YÜZDE 2 HEDEFİNE ÇOK YAKLAŞTI”

Fed Başkanı Powell yılda iki kez hazırlanan yarı yıllık Para Politikası Raporu'nun ABD Kongresi’ndeki sunumunda önemli değerlendirmelerde bulundu. ABD ekonomisinin genel anlamda güçlü olduğunu ve son 2 yılda bankanın hedefleri doğrultusunda önemi aşama kaydettiğini dile getiren Powell, “iş gücü piyasası koşullarının soğuduğunu ve sağlam kalmaya devam ettiğini belirterek, enflasyonun ise uzun vadeli yüzde 2 hedefine çok yaklaştığını ancak hala biraz yüksek kalmaya devam ettiğini aktardı.

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