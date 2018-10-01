"Yerli üretim" logoları raflarda yerini almaya başladı
Anadolu Ajansı
Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nin "Etiket bulundurma zorunluluğu" başlıklı maddesinde yapılan düzenlemeye ilişkin "yerli üretim" logosu ürün etiketlerinde yerini almaya başladı.
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1Türkiye'de üretilen mallar için etiketlerin üzerine yerli olduğunu belirtir ayırt edici işaret konulması zorunluluğunun getirilmesinin ardından "Yerli üretim" logolu ürünler raflarda yerini aldı.
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Edirne'deki bazı marketlerde 3 Ekim'de yürürlüğe girecek düzenleme kapsamında etiketlere logo konuldu.
Bazı dükkanlarda raflarda fiyat ve gramajın belirtildiği etikette "yerli üretim" yazılı logo da yer aldı.
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Uygulamanın başlamasıyla yerli ürüne talebin artacağını ifade eden Edirne İl Ticaret Müdürü Mahmut Altun, "Yerli ürüne teşvik edecek bir uygulama, üretimi de teşvik edeceğini düşünüyorum. Talep olunca arz da çoğalacaktır. Önümüzdeki dönemlerde bunun çok faydasını göreceğiz diye düşünüyorum" dedi.
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4Daha önce yabancı ürünlerin logolarının küçük işaret ve harflerle yazıldığını, vatandaşların pek dikkat etmeden alışveriş yaptığını anlatan Altun, yerli ürün logosunun kullanılmasıyla ürüne ilginin artacağını vurguladı.
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5Değişikliğin yürürlüğe girmesiyle Türkiye'de üretilen tüm ürünlerin etiketlerinde, tarife ve fiyat listelerinde kolaylıkla görünebilir ve okunabilir şekilde bulunması zorunlu olacak.
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Logo, tüketicilerin rahatça görebileceği şekilde ve orijinal renklerinde yerleştirilecek. Logonun küçültülmesi veya büyütülmesi gereken durumlarda yerli üretim logosu kurumsal kimlik kılavuzunda yer alan oranlara uyulması gerekecek.