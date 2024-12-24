"Yeşil altın" için 22 bekçi görev yapıyor: 7/24 mesai yapıyor, hırsızlara geçit vermiyorlar
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı bünyesinde görev yapan kır bekçileri, "yeşil altın" olarak da adlandırılan zeytinlere dadanan hırsızların korkulu rüyası olmaya devam ediyor.
Dünyanın en kaliteli zeytinyağlarının çıktığı Ayvalık’taki zeytin ağaçlarıyla, bu ağaçların üzerindeki zeytin mahsulünün hırsızlardan korunması için hasat dönemi süresince Ayvalık genelindeki zeytinliklerde dolaşan bekçiler bugüne kadar çok sayıda hırsız yakalarken, çalınan malları sahiplerine iade etmesiyle güven veriyor.