Yeşilken toplanıyor, renk alınca satışa sunuluyor: Kilosu 25 liradan başlıyor
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinin domatesleriyle ünlü Dindarlı Mahallesindeki domates üreticileri, kırağı ve don olaylarından ürünleri zarar görmesin diye olgunlaşmadan toplayarak naylon altında renk almalarını bekliyor.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinin yüksek kesimlerinde yer alan Dindarlı Mahallesinin ünlü domatesleri, kırağı ve don olayları yaşanmadan gök olarak tarladan toplanarak naylon örtü altında olgunlaştırıldıktan sonra pazarlardaki tezgahlarda satılıyor.