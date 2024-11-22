Yeşilken toplanıyor, renk alınca satışa sunuluyor: Kilosu 25 liradan başlıyor

Yıllarca domatesleri erken toplayarak tarladaki kırağı ve don olaylarından doğacak zararın da önüne geçtiklerini ifade eden domates üreticileri, "Bu bizde deneyim haline geldi. Yazın tarladan topluyoruz daha sonra eylül sonu kasım ayının içerisinde kırağı ve don olayı oluyor. Bunun sebebi yerleşim yerimizin yüksek olmasından kaynaklanıyor. Kırağı veya don olayı olmadan önce olgunlaşmamış domatesleri toplayıp naylon örtü altında bekleterek olgunlaştığında pazarda satıyoruz. Lezzetinden bir kayıp olmuyor. Kimileri de gök domates alarak turşu kuruyor'' diyerek yıllardır yaşadıkları deneyimler sonucu böyle bir yola başvurduklarını söyledi.