Yılbaşı hindileri satışa çıktı (Fiyatı kaç lira olacak?)

Yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi hindiler satışa çıktı. Üreticiler taleplerin bu yıl erken gelmeye başladığını söylüyor. Geçen sene 250 liradan satılan hindinin bu seneki fiyatı ise 300 lira.

Haberler - DHA 04.12.2021 - 11:47

Yılbaşı hindileri satışa çıktı (Fiyatı kaç lira olacak?) - 1

 Hayrabolu ilçesinde yılbaşı hindisinin satışları başladı.

Yılbaşı hindileri satışa çıktı (Fiyatı kaç lira olacak?) - 2

14 yıldır hindi yetiştiriciliği yapan Muzaffer Çetin, geçen yıl 250 lira olan hindiyi bu sene 300 liradan sattıklarını kaydetti.

Yılbaşı hindileri satışa çıktı (Fiyatı kaç lira olacak?) - 3

Bu yıl taleplerin erken geldiğini belirten Çetin, satışların geçen sene ile benzer olduğunu söyledi.

Çetin, " olarak da geçen sene tanesini 250 liradan satıyorduk. Bu sene tanesini 300 liradan satıyoruz. Kilo olarak isteyen olursa 45 ile 50 lira arasında fiyatı değişiyor" dedi.

Yılbaşı hindileri satışa çıktı (Fiyatı kaç lira olacak?) - 4

"SARI DEĞİLSE HİÇBİR LEZZETİ YOKTUR"

Hindi alacaklara tavsiyelerde bulunan Muzaffer Çetin, iyi hindinin kanadının altındaki sarılıktan anlaşılacağını dile getirdi.

"İyi bir hindinin kanat altının yağ bağlamış olması ve sapsarı olması gerekir" diyen Çetin, şunları söyledi:

"Kanat altı sarı olması lezzetli olduğunu kanıtlar. Bu tam olmuş hindidir. Sarı değilse hiçbir lezzeti yoktur." 

Yılbaşı hindileri satışa çıktı (Fiyatı kaç lira olacak?) - 5
Yılbaşı hindileri satışa çıktı (Fiyatı kaç lira olacak?) - 6
Yılbaşı hindileri satışa çıktı (Fiyatı kaç lira olacak?) - 7
Yılbaşı hindileri satışa çıktı (Fiyatı kaç lira olacak?) - 8
Yılbaşı hindileri satışa çıktı (Fiyatı kaç lira olacak?) - 9
Yılbaşı hindileri satışa çıktı (Fiyatı kaç lira olacak?) - 10
Yılbaşı hindileri satışa çıktı (Fiyatı kaç lira olacak?) - 11
Yılbaşı hindileri satışa çıktı (Fiyatı kaç lira olacak?) - 12

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