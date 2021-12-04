Yılbaşı hindileri satışa çıktı (Fiyatı kaç lira olacak?)

"SARI DEĞİLSE HİÇBİR LEZZETİ YOKTUR"

Hindi alacaklara tavsiyelerde bulunan Muzaffer Çetin, iyi hindinin kanadının altındaki sarılıktan anlaşılacağını dile getirdi.

"İyi bir hindinin kanat altının yağ bağlamış olması ve sapsarı olması gerekir" diyen Çetin, şunları söyledi:

"Kanat altı sarı olması lezzetli olduğunu kanıtlar. Bu tam olmuş hindidir. Sarı değilse hiçbir lezzeti yoktur."