Yılbaşı hindileri satışa çıktı (Fiyatı kaç lira olacak?)

Haberler - DHA 04.12.2021 - 11:47
Tekirdağ Hayrabolu ilçesinde yılbaşı hindisinin satışları başladı.
14 yıldır hindi yetiştiriciliği yapan Muzaffer Çetin, geçen yıl 250 lira olan hindiyi bu sene 300 liradan sattıklarını kaydetti.
Bu yıl taleplerin erken geldiğini belirten Çetin, satışların geçen sene ile benzer olduğunu söyledi.
Çetin, "Fiyat olarak da geçen sene tanesini 250 liradan satıyorduk. Bu sene tanesini 300 liradan satıyoruz. Kilo olarak isteyen olursa 45 ile 50 lira arasında fiyatı değişiyor" dedi.
Hindi alacaklara tavsiyelerde bulunan Muzaffer Çetin, iyi hindinin kanadının altındaki sarılıktan anlaşılacağını dile getirdi.
"İyi bir hindinin kanat altının yağ bağlamış olması ve sapsarı olması gerekir" diyen Çetin, şunları söyledi:
"Kanat altı sarı olması lezzetli olduğunu kanıtlar. Bu tam olmuş hindidir. Sarı değilse hiçbir lezzeti yoktur."