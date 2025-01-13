Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet fiyatları 2025: YHT bilet fiyatları ne kadar oldu? (İstanbul, Ankara, Eskişehir YHT bilet fiyatları)

TCDD AÇIKLADI

TCDD’den yapılan açıklama şu şekilde;



"Sayın yolcularımız,



13 Ocak 2025 tarihi itibarıyla, Yüksek Hızlı Tren, ana hat ve bölgesel tren bilet tarifelerimiz, enflasyon ve yeniden değerleme oranlarının altında bir oranlama ile güncellenmiştir.



Bu güncelleme ile siz değerli yolcularımıza demiryolu ulaşımında ekonomik ve konforlu seyahat imkânı sunmaya ve hizmet kalitemizi sürekli artırmaya devam edeceğiz.



Yolcularımıza önemle duyurulur."