Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet fiyatları 2025: YHT bilet fiyatları ne kadar oldu? (İstanbul, Ankara, Eskişehir YHT bilet fiyatları)
Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet fiyatlarının ne kadar olduğu, İstanbul, Ankara ve Eskişehir yüksek hızlı tren hatlarını sık sık kullanan vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. 2025 yılı yeniden değerleme oranlarının güncellenmesi nedeniyle, Türkiye Cumhuriyet Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. (TCDD) YHT bilet fiyatlarına zam yaptı. Peki, 2025 YHT bilet fiyatları ne kadar oldu?
2025 YHT bilet fiyatları, İstanbul, Ankara, Eskişehir, Sivas ve Konya gibi illere yüksek hızlı trenle yolculuk yapanların gündeminde yer almaya başladı. Türkiye Cumhuriyet Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. (TCDD) tarafından yapılan açıklama ile birlikte YHT bilet fiyatlarına zam yapıldı. Peki, 2025 YHT bilet fiyatları ne kadar oldu? İşte İstanbul, Ankara, Eskişehir ve diğer illerin YHT bilet fiyatları