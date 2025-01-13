Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet fiyatları 2025: YHT bilet fiyatları ne kadar oldu? (İstanbul, Ankara, Eskişehir YHT bilet fiyatları)

Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet fiyatlarının ne kadar olduğu, İstanbul, Ankara ve Eskişehir yüksek hızlı tren hatlarını sık sık kullanan vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. 2025 yılı yeniden değerleme oranlarının güncellenmesi nedeniyle, Türkiye Cumhuriyet Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. (TCDD) YHT bilet fiyatlarına zam yaptı. Peki, 2025 YHT bilet fiyatları ne kadar oldu?

Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet fiyatları 2025: YHT bilet fiyatları ne kadar oldu? (İstanbul, Ankara, Eskişehir YHT bilet fiyatları) - 1

2025 YHT bilet fiyatları, İstanbul, Ankara, Eskişehir, Sivas ve Konya gibi illere yüksek hızlı trenle yolculuk yapanların gündeminde yer almaya başladı. Türkiye Cumhuriyet Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. (TCDD) tarafından yapılan açıklama ile birlikte YHT bilet fiyatlarına zam yapıldı. Peki, 2025 YHT bilet fiyatları ne kadar oldu? İşte İstanbul, Ankara, Eskişehir ve diğer illerin YHT bilet fiyatları

EKONOMİ HABERLERİ

Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet fiyatları 2025: YHT bilet fiyatları ne kadar oldu? (İstanbul, Ankara, Eskişehir YHT bilet fiyatları) - 2

TCDD AÇIKLADI

TCDD’den yapılan açıklama şu şekilde;

"Sayın yolcularımız,

13 Ocak 2025 tarihi itibarıyla, Yüksek Hızlı Tren, ana hat ve bölgesel tren bilet tarifelerimiz, enflasyon ve yeniden değerleme oranlarının altında bir oranlama ile güncellenmiştir.

Bu güncelleme ile siz değerli yolcularımıza demiryolu ulaşımında ekonomik ve konforlu seyahat imkânı sunmaya ve hizmet kalitemizi sürekli artırmaya devam edeceğiz.

Yolcularımıza önemle duyurulur."

Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet fiyatları 2025: YHT bilet fiyatları ne kadar oldu? (İstanbul, Ankara, Eskişehir YHT bilet fiyatları) - 3

2025 YÜKSEK HIZLI TREN (YHT) BİLET FİYATLARI

Bugün (13 Ocak 2025) yürürlüğe giren zamlı tarifeye göre YHT bilet fiyatları şöyle:

Ankara – İstanbul Yüksek Hızlı Tren bileti fiyatı yüzde 44,4 oranında artırılarak 540 liradan 780 liraya çıkarıldı.

Ankara – Konya güzergahında bilet fiyatları yüzde 44 oranında zamlanarak 250 liradan 360 liraya yükseltildi.

Ankara – Eskişehir Yüksek Hızlı Tren biletine yüzde 39 zam yapıldı. Bilet fiyatları 280 liradan 390 liraya çıkarıldı.

Ankara – Sivas bilet fiyatı 550 TL’den 790 TL’ye yükseltildi.

Konya – İstanbul bilet fiyatı 1140 TL’ye çıkarıldı.

İstanbul – Eskişehir bilet fiyatı ise 505 TL’ye yükseltildi.

Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet fiyatları 2025: YHT bilet fiyatları ne kadar oldu? (İstanbul, Ankara, Eskişehir YHT bilet fiyatları) - 4

2024 YILINDA NE KADAR ZAM YAPILDI?

TCDD geçen yılın temmuz ayında da Yüksek Hızlı Tren fiyatlarına yüzde 25,6 zam yapmıştı.

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