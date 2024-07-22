Bakan Uraloğlu: Yunanistan ile 2'nci Sınır Köprüsü'nde çalışmalar hızlandı

Yapım ihale hazırlıkları tamamlandığında, inşaat çalışmaları en kısa sürede başlayacak. Proje, iki ülke arasındaki dostluk ve iş birliğinin güçlenmesine katkı sağlamakla kalmayacak aynı zamanda da Türkiye’nin, Selanik-Sofya-Berlin güzergahındaki işlevsel bağlantısını güçlendirecek. Ayrıca, Türkiye’nin Egnatia Otoyolu üzerinden Pan-Avrupa Koridoru ve Balkan ülkeleri ile olan fonksiyonel bağlantısına da hizmet edecek.” şeklinde konuştu.