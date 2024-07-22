Bakan Uraloğlu: Yunanistan ile 2'nci Sınır Köprüsü'nde çalışmalar hızlandı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İpsala ve Kipi sınır kapıları arasına yapılacak ikinci sınır geçiş köprüsü hakkında açıklamalarda bulundu. Proje çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu ve 2024 yılı içerisinde tamamlanmasının ardından yapım ihalesine çıkılacağını söyledi. Meriç Nehri üzerine inşa edilecek köprü ile Türkiye’nin, Selanik-Sofya-Berlin güzergahındaki fonksiyonel bağlantısının güçleneceğinin altını çizen Bakan Uraloğlu, köprünün 4 şeritli, 841 metre uzunluğunda ve ekstradoz köprü olacak şekilde tasarlandığını bildirdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla yürütülen İpsala-Kipi Sınır Köprüsü Projesi hakkında açıklamalarda bulundu.