Yurt dışından telefon getirecekleri ilgilendiriyor: 2026 IMEI kayıt ücreti ne kadar oldu?
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı ekim ayı enflasyon verileriyle birlikte 2026 yılı için geçerli olacak IMEI kayıt ücreti de ortaya çıktı. Yurt dışından getirilen cep telefonlarının Türkiye'de kullanılabilmesi için e-Devlet üzerinden IMEI kaydı yaptırılması gerekiyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Açıklanan rakamlarla birlikte, 2026 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı da netleşti.
Vatandaşların yakından takip ettiği kalemlerden biri olan yurt dışı telefon IMEI kayıt ücreti de yeniden değerleme oranı kadar artacak. Buna göre, 2026 yılında IMEI kayıt ücreti yüzde 25,49 oranında zamlanacak ve yeni tutar yılın başında yürürlüğe girecek.