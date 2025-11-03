Yurt dışından telefon getirecekleri ilgilendiriyor: 2026 IMEI kayıt ücreti ne kadar oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı ekim ayı enflasyon verileriyle birlikte 2026 yılı için geçerli olacak IMEI kayıt ücreti de ortaya çıktı. Yurt dışından getirilen cep telefonlarının Türkiye'de kullanılabilmesi için e-Devlet üzerinden IMEI kaydı yaptırılması gerekiyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Açıklanan rakamlarla birlikte, 2026 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı da netleşti.

Vatandaşların yakından takip ettiği kalemlerden biri olan yurt dışı telefon IMEI kayıt ücreti de yeniden değerleme oranı kadar artacak. Buna göre, 2026 yılında IMEI kayıt ücreti yüzde 25,49 oranında zamlanacak ve yeni tutar yılın başında yürürlüğe girecek.

IMEI KAYIT ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Geçtiğimiz dönemde yüzde 43,93’lük yeniden değerleme oranı ile 31.692 TL’den 45.614 TL’ye yükseltilen ücret, bu yıl açıklanan yeni yüzde 25,49’luk oran doğrultusunda 57.241 TL’ye çıkacak.


Böylece, 2026 itibarıyla Türkiye’ye getirilen yurt dışı telefonların kaydedilmesi için ödenecek tutar 57 bin lira sınırını aşmış olacak. Yeni ücret, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.Ücret artmadan IMEI kaydettirmek isteyenler için son gün ise 31 Aralık 2025.

IMEI KAYIT ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?

Yurt dışından getirilen telefonların Türkiye’de kullanılabilmesi için BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) tarafından belirlenen IMEI kayıt ücretinin ödenmesi gerekir. Bu ücret, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) üzerinden yatırılır.

GİB internet sitesi:

ivd.gib.gov.tr

adresine girin.

"Harç ve Değerli Kâğıt Bedeli Ödeme" sekmesine tıklayın.

"Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım İzin Harcı (IMEI)" seçeneğini seçin.

T.C. kimlik numaranızı girip kredi kartıyla ödeyin.

Banka uygulamalarıyla:

Anlaşmalı bankaların mobil veya internet şubelerinde
;
"Vergi Ödemeleri > Harçlar > IMEI Harcı" yolunu izleyerek ödeme yapılabilir.

Kayıt işlemi:

Ödeme sonrası e-Devlet’te "BTK IMEI Kaydı" sayfasına girin,

IMEI numarasını, pasaport bilgilerinizi ve ödeme dekontunu yükleyin.

IMEI KAYDI NASIL YAPILIR?

2025 yılında yurt dışından alınan telefonların IMEI kaydı, yalnızca e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. İşlem için cihazın IMEI numarası, pasaport bilgileri ve Türkiye’ye son giriş tarihi gerekiyor. e-Devlet’e girdikten sonra arama çubuğuna “BTK IMEI Kaydet” yazıp çıkan form dolduruluyor. Cihaz, kayıt yapılmadığı takdirde yaklaşık 120 gün sonra şebekelere kapanıyor. Ayrıca aynı kişi her üç yılda bir IMEI kaydı yapabiliyor. IMEI’yi yasa dışı yollarla değiştirmek veya "sıfırlamak" suçtur; cihazınıza el konulabilir. En güvenli ve geçerli yol, BTK’nın e-Devlet üzerindeki resmi hizmetini kullanmaktır.

