Yurt dışından telefon getirmenin maliyeti 57 bin lira oldu. 2026 IMEI kayıt ücreti ne kadar?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından kasım ayı başında açıklanan Yeniden Değerleme Oranı'nın, Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte, 2026 yılında uygulanacak olan vergi, harç ve cezaların tarifeleri netleşti. Bu kalemler arasında, özellikle yurt dışından getirilen cep telefonları için ödenmesi zorunlu olan IMEI kayıt ücreti, yurt dışından telefon getirmeyi düşünen vatandaşların merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki, 2026 IMEI kayıt ücreti ne kadar oldu?