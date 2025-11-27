Yurt dışından telefon getirmenin maliyeti 57 bin lira oldu. 2026 IMEI kayıt ücreti ne kadar?
27.11.2025 09:13
Son Güncelleme: 27.11.2025 09:18
Tuğba Öztürk
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından kasım ayı başında açıklanan Yeniden Değerleme Oranı'nın, Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte, 2026 yılında uygulanacak olan vergi, harç ve cezaların tarifeleri netleşti. Bu kalemler arasında, özellikle yurt dışından getirilen cep telefonları için ödenmesi zorunlu olan IMEI kayıt ücreti, yurt dışından telefon getirmeyi düşünen vatandaşların merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki, 2026 IMEI kayıt ücreti ne kadar oldu?
2026 IMEI kayıt ücreti, Yeniden Değerleme Oranı'nın Resmi Gazete'de yayımlanıp kesinleşmesiyle birlikte merak ediliyor. Her yıl IMEI kayıt ücretine göre yurt dışından telefon alıp getiren ve IMEI kaydını yaptıran vatandaşlar, 2026 yılında bu tutarın ne kadar olacağını araştırıyor.
YENİDEN DEĞERLEME ORANI YÜZDE 25,49 OLARAK GERÇEKLEŞTİ
2026 yılı için belirlenen Yeniden Değerleme Oranı, Vergi Usul Kanunu uyarınca yüzde 25,49 olarak gerçekleşti.
Vergi ve harçların yeni yılda otomatik olarak ne kadar artacağını gösteren temel referans noktası olarak bilinen bu oran, yurt dışından telefon getirmek isteyen vatandaşları yakından ilgilendiriyor.
2026 IMEI KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?
Bu artış oranı doğrultusunda, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak olan yeni IMEI kayıt ücreti belli oldu.
Buna göre; Geçtiğimiz yıl 45 bin 614 TL olan IMEI kayıt ücreti, 2026 yılından itibaren 57 bin 241 TL olacak.
Ücret artmadan IMEI kaydettirmek isteyenler için son gün ise 31 Aralık 2025 olacak.
IMEI KAYIT ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?
Kimlik numarası ve kayıt edilecek cihaza ait IMEI numarası belirtilerek yatırılması gerekiyor. Gelir İdaresi Başkanlığı "Cep telefonu Harcı Ödeme" hizmetinden ödeme yaparak IMEI kaydını ödeyebilir ve cep telefonunuzun kaydını yapabilirsiniz.