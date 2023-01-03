Zam farkları ne zaman yatacak? Ocak ayında hesaplarda olacak

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Aralık 2022 dönemi enflasyon verilerini açıklamasıyla, memur ve emeklilerin maaşlarına yansıtılacak enflasyon farkı belli oldu. Memur ve memur emeklileri ocakta maaşlarını zamlı olarak alacak. Zam farkları ocak ayında ödenmeye başlanacak. Peki, zam farkları ne zaman yatacak?

Zam farkları ne zaman yatacak? Ocak ayında hesaplarda olacak - 1

Memur ve emeklilere yapılan zam oranı, 3 Ocak'ta açıklanan aralık ayı enflasyon rakamları ardından ortaya çıktı. 

Memur ve memur emeklileri ocakta yüzde 7,84 enflasyon farkı, yüzde 8 de toplu sözleşme zammı alacak. Böylece memur ve memur emeklileri yüzde 16,48 zam almaya hak kazandı.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 15,40 zam alacak. Zam açıklamaları ardından enflasyon farkının yatacağı tarihe yönelik araştırmalar başladı. 

Zam farkları ne zaman yatacak? Ocak ayında hesaplarda olacak - 2

Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

Zam farkları ne zaman yatacak? Ocak ayında hesaplarda olacak - 3

EK ZAM KARARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur ve emeklilerin refah payı eklenerek yüzde 25 zam alacağını açıkladı. 

Böylece memur ve memur emeklileri 8,52, SSK ve Bağ-Kur emeklileri 9,60 puan ek zam alacak.

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