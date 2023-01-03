Zam farkları ne zaman yatacak? Ocak ayında hesaplarda olacak

Memur ve emeklilere yapılan zam oranı, 3 Ocak'ta açıklanan aralık ayı enflasyon rakamları ardından ortaya çıktı.
Memur ve memur emeklileri ocakta yüzde 7,84 enflasyon farkı, yüzde 8 de toplu sözleşme zammı alacak. Böylece memur ve memur emeklileri yüzde 16,48 zam almaya hak kazandı.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 15,40 zam alacak. Zam açıklamaları ardından enflasyon farkının yatacağı tarihe yönelik araştırmalar başladı.
Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur ve emeklilerin refah payı eklenerek yüzde 25 zam alacağını açıkladı.
Böylece memur ve memur emeklileri 8,52, SSK ve Bağ-Kur emeklileri 9,60 puan ek zam alacak.