Zam farkları ne zaman yatacak? Ocak ayında hesaplarda olacak

Memur ve emeklilere yapılan zam oranı, 3 Ocak'ta açıklanan aralık ayı enflasyon rakamları ardından ortaya çıktı.

Memur ve memur emeklileri ocakta yüzde 7,84 enflasyon farkı, yüzde 8 de toplu sözleşme zammı alacak. Böylece memur ve memur emeklileri yüzde 16,48 zam almaya hak kazandı.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 15,40 zam alacak. Zam açıklamaları ardından enflasyon farkının yatacağı tarihe yönelik araştırmalar başladı.