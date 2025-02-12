Zam oranları tek tek hesaplandı: Emekli bayram ikramiyesi 2025 ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

Emekli maaşlarına yapılan yüzde 15.75’lik zammın ardından gözler bayram ikramiyelerine çevrildi. Emeklilere her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde bayram ikramiyesi ödemesi yapılıyor. İkramiye ödemeleri için ayrıca bir başvuru gerekmezken emekliler, maaş aldıkları bankalar aracılığıyla ikramiyelerden yararlanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın yaptığı açıklamaların ardından gözler yeni bayram ikramiyesi ödemelerine çevrildi. Emeklilerin yanı sıra bayram ikramiyelerinden dul ve yetim aylığı alanlarda yararlanabilecek. Yılda iki kez verilen emekli bayram ikramiyeleri son olarak yüzde 50 artışla 3 bin lira yükseltildi. Peki Emekli bayram ikramiyeleri ne kadar zamlanacak? İşte, zam oranlarına ilişkin son gelişmeler…