Zam oranları tek tek hesaplandı: Emekli bayram ikramiyesi 2025 ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

Emekli bayram ikramiyesi zammı için gözler yapılacak çalışmaya çevrildi. Ramazan Bayramı yaklaşırken milyonlarca SSK ve Bağ-kur emeklisi hem ödeme tarihlerini hem de yapılacak artışa ilişkin son gelişmeleri yakından takip ediyor. Ramazan Bayramı, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan dini günler takvimine göre 30 Mart tarihinde başlayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptığı açıklamada emeklilere ödenen bayram ikramiyesiyle ilgili çalışma yapacaklarını aktardı. Emekli bayram ikramiyeleri ne yapılacak artış senaryolarına ilişkin hesaplamalar tek tek yapıldı. Peki Emekli bayram ikramiyeleri 2025 ne kadar olacak? İşte, yapılan yeni hesaplamalar…

Zam oranları tek tek hesaplandı: Emekli bayram ikramiyesi 2025 ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak? - 1

Emekli maaşlarına yapılan yüzde 15.75’lik zammın ardından gözler bayram ikramiyelerine çevrildi. Emeklilere her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde bayram ikramiyesi ödemesi yapılıyor. İkramiye ödemeleri için ayrıca bir başvuru gerekmezken emekliler, maaş aldıkları bankalar aracılığıyla ikramiyelerden yararlanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın yaptığı açıklamaların ardından gözler yeni bayram ikramiyesi ödemelerine çevrildi. Emeklilerin yanı sıra bayram ikramiyelerinden dul ve yetim aylığı alanlarda yararlanabilecek. Yılda iki kez verilen emekli bayram ikramiyeleri son olarak yüzde 50 artışla 3 bin lira yükseltildi. Peki Emekli bayram ikramiyeleri ne kadar zamlanacak? İşte, zam oranlarına ilişkin son gelişmeler…

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Zam oranları tek tek hesaplandı: Emekli bayram ikramiyesi 2025 ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak? - 2

EMEKLİLERİN BEKLEDİĞİ HABER GELDİ

2025 yılı itibariyle asgari ücret, emekli maaşları, memur maaşları ve diğer birçok kalem ödemede zamlar belli oldu. Yaklaşık 16.5 milyon emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyesine yönelik çalışmalar kısa süre içerisinde başlayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptığı açıklamada “ "Emeklilerin bayram ikramiyesiyle ilgili çalışma yapacağız" ifadelerini kullandı.

Zam oranları tek tek hesaplandı: Emekli bayram ikramiyesi 2025 ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak? - 3

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ 2025 NE KADAR OLACAK?

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerin yararlandığı bayram ikramiyeleri son olarak yüzde 50 oranında artırılarak 3 bin liraya yükseltildi. Emekliler geçtiğimiz yıl Kurban ve Ramazan Bayramı’nda toplam 6 bin liralık bayram ikramiyesi ödemesi aldı. 

2018 yılında bin lira olarak verilen bayram ikramiyeleri günümüze kadar yüzde 200 arttı. Bayram ikramiyelerine yönelik çalışmalar tamamlandıktan sonra kesin zam oranları belli olacak. Bayram ikramiyelerindeki zam oranlarına ilişkin hesaplamalara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Zam oranları tek tek hesaplandı: Emekli bayram ikramiyesi 2025 ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak? - 4

OLASI ZAM ORANINA GÖRE HESAPLAMALAR YAPILDI 

Emekli bayram ikramiyelerine %30 zam gelmesi durumunda artış 900 lira olacak ve 3.900 liraya yükselecek.

Bayram ikramiyelerinde artışın % 35 olması halinde ise ikramiyeler 1.050 lira yükselecek ve 4.050 liraya ulaşacak.

Zam oranının % 40 olması durumunda ikramiyeler 4.200 lira, % 45 olması durumunda ise 4.350 lira olacak.

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bayram ikramiyeleri %50 artış göstermesi durumunda bayram ikramiyeleri 4 bin 500 lira seviyesinde olacak. 

Zam oranları tek tek hesaplandı: Emekli bayram ikramiyesi 2025 ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak? - 5

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ŞARTLARI NELER?

Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinden SSK, Bağ-Kur emeklilerin yanı sıra birçok hak sahibi de yararlanıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından emekli aylığı, yaşlılığı aylığı, valize malullüğü aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak. Ayrıca dul ve yetim maaşı alanlarda hak sahipliği oranında ödemelerden yararlanacak.

Zam oranları tek tek hesaplandı: Emekli bayram ikramiyesi 2025 ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak? - 6

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Emekli bayram ikramiyelerine yönelik yapılacak artışın belli olmasının ardından merak edilen bir diğer konu ise ikramiye ödeme tarihleri oldu. Bu yıl Ramazan Bayramı 30 Mart’ta kutlanacak. Bayram ikramiyesi ödemelerinin en geç bayramdan 1 hafta önce hesaplara aktarılması bekleniyor. İkramiye ödemeleri, maaş alınan bankalar aracılığıyla gerçekleştirilirken ödeme yapılan günler, tahsis numarasına göre farklılık gösterecek. 

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