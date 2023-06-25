Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? Yeni asgari ücret zammı ne zaman uygulanacak?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, temmuz ayından itibaren geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için 3'üncü kez toplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Bakan Vedat Işıkhan, işçi kesimini temsilen Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay ve işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol katılmıştı. Peki, yeni asgari ücret ne zaman hesaplara yatacak?
Asgari ücrete yapılan ara zam ardından gözler tarih bilgisine çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "2023 yılının 2'nci yarısında geçerli olacak brüt asgari ücret tutarı 13 bin 414 lira, net asgari ücret tutarı 11 bin 402 lira olarak belirlenmiştir" dedi. Bu gelişmenin ardından zamlı asgari ücret ödemesinin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. İşte, asgari ücret zammında son gelişmeler...