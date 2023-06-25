Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? Yeni asgari ücret zammı ne zaman uygulanacak?

Asgari ücrete yapılan ara zam ardından gözler tarih bilgisine çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "2023 yılının 2'nci yarısında geçerli olacak brüt asgari ücret tutarı 13 bin 414 lira, net asgari ücret tutarı 11 bin 402 lira olarak belirlenmiştir" dedi. Bu gelişmenin ardından zamlı asgari ücret ödemesinin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. İşte, asgari ücret zammında son gelişmeler...