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Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu, ne zaman yatacak? Elitaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması

Zamlı emekli bayram ikramiyesinin ne kadar olduğuna yönelik, binlerce emekli vatandaşın sorgulamaları sürüyor. Her yıl bayram öncesi 1100 lira olarak hesaplara yatırılan emekli ikramiyeleriyle ilgili beklenen zam haberi, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan geldi. Peki, zamlı emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu, ne zaman yatacak?

Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu, ne zaman yatacak? Elitaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması - 1

Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin hesaplarına yatırılan bayram ikramiyeleriyle ilgili sorgulamalar sürüyor. Emekli bayram ikramiyelerinin bu yıl ne kadar olacağı, Mustafa Elitaş'ın açıklamaları sonrasında netlik kazandı. Peki, zamlı emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu, ne zaman yatacak?

EKONOMİ HABERLERİ

Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu, ne zaman yatacak? Elitaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması - 2

ZAMLI EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

Emekli bayram ikramiyesine yapılacak zam oranı, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş tarafından açıklandı.

Buna göre; Emekliye bayram ikramiyesi 1100 liradan 2 bin liraya yükseltildi. Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emekliye 2 bin lira ödeme yapılacak.

Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu, ne zaman yatacak? Elitaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması - 3

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Bu yıl Ramazan Bayramı 21 Nisan'da başlıyor. Emekli bayram ikramiyesi ödemelerinin 1 hafta öncesinden hesaplara yatması bekleniyor.

Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu, ne zaman yatacak? Elitaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması - 4

DÜZENLEME MECLİS'E SUNULACAK

SSK, Emekli Sandığı ve Bağkur emeklilerine her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı’ndan önce emekli bayram ikramiyesi ödeniyor. 2022 yılında emekli ikramiyesi tutarı 1100 lira olarak belirlenmişti.

Bayram ikrameyesinde artışa yönelik düzenleme Meclis'e sevk edilecek torba yasa teklifine eklenecek. Teklifin yasalaşmasıyla 2 bin liralık ikramiye ilk bayramdan itibaren geçerli olacak.

Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu, ne zaman yatacak? Elitaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması - 5

EYT'LİLER DE FAYDALANABİLECEK Mİ?

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, EYT’lilerle birlikte 15 milyon kişinin zamlı bayram ikramiyesinden faydalanacağı bilgisini verdi.

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