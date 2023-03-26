Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu, ne zaman yatacak? Elitaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması

Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin hesaplarına yatırılan bayram ikramiyeleriyle ilgili sorgulamalar sürüyor. Emekli bayram ikramiyelerinin bu yıl ne kadar olacağı, Mustafa Elitaş'ın açıklamaları sonrasında netlik kazandı. Peki, zamlı emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu, ne zaman yatacak?
Emekli bayram ikramiyesine yapılacak zam oranı, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş tarafından açıklandı.
Buna göre; Emekliye bayram ikramiyesi 1100 liradan 2 bin liraya yükseltildi. Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emekliye 2 bin lira ödeme yapılacak.
Bu yıl Ramazan Bayramı 21 Nisan'da başlıyor. Emekli bayram ikramiyesi ödemelerinin 1 hafta öncesinden hesaplara yatması bekleniyor.
SSK, Emekli Sandığı ve Bağkur emeklilerine her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı’ndan önce emekli bayram ikramiyesi ödeniyor. 2022 yılında emekli ikramiyesi tutarı 1100 lira olarak belirlenmişti.
Bayram ikrameyesinde artışa yönelik düzenleme Meclis'e sevk edilecek torba yasa teklifine eklenecek. Teklifin yasalaşmasıyla 2 bin liralık ikramiye ilk bayramdan itibaren geçerli olacak.
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, EYT’lilerle birlikte 15 milyon kişinin zamlı bayram ikramiyesinden faydalanacağı bilgisini verdi.