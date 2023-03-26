Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu, ne zaman yatacak? Elitaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması

Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin hesaplarına yatırılan bayram ikramiyeleriyle ilgili sorgulamalar sürüyor. Emekli bayram ikramiyelerinin bu yıl ne kadar olacağı, Mustafa Elitaş'ın açıklamaları sonrasında netlik kazandı. Peki, zamlı emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu, ne zaman yatacak?