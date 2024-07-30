Emekli maaşı zam farkı ödemeleri 2024: Zamlı emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? (SGK temmuz ayı 4A-4B-4C emekli zam farkı ödeme günleri)

Emekli maaş farklarının zamlı olarak hesaplara yatırılacağı tarih, en düşük emekli maaşının 12 bin 500 liraya çıkarılmasının ardından gündemde yer alıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan açıklama sonrasında, zamlı emekli maaş farklarının, emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanlara yatırılacağı tarih duyurulmuştu. Peki, zamlı emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? İşte 2024 temmuz ayı emekli zam farkı ödeme takvimi.

Emekli maaşı zam farkı ödemeleri 2024: Zamlı emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? (SGK temmuz ayı 4A-4B-4C emekli zam farkı ödeme günleri) - 1

Yüz binlerce emeklinin merakla beklediği zamlı maaş farklarının ne zaman hesaplara yatırılacağına ilişkin tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/1-c bendi kapsamında emeklilere, temmuz dönemi zam farkı ödemelerinin yapılacağı tarih belli olmuştu. Peki, zamlı emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak?

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Emekli maaşı zam farkı ödemeleri 2024: Zamlı emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? (SGK temmuz ayı 4A-4B-4C emekli zam farkı ödeme günleri) - 2

MAAŞ FARKLARI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2024 yılı temmuz dönemi zam farklarının ödemesi 26 Temmuz 2024 tarihinde yapılacaktır." ifadesine yer verildi.

Buna göre; Emeklilere zamlı maaş farkları 26 Temmuz 2024 Cuma günü ödenmeye başladı.

Emekli maaşı zam farkı ödemeleri 2024: Zamlı emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? (SGK temmuz ayı 4A-4B-4C emekli zam farkı ödeme günleri) - 3

ZAM FARKLARI NASIL ALINACAK?

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/1-c bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 441 bin 795 kişinin 1 Temmuz 2024 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarlarının, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderileceği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Buna göre aylıklarını her ay alanlara temmuz ayı olmak üzere 1 aylık maaş farkı tutarında, aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan 1. grupta mayıs-haziran-temmuz döneminde aylık alanlara temmuz ayı olmak üzere 1 aylık maaş farkı tutarında,

2. grupta haziran-temmuz-ağustos döneminde aylık alanlara temmuz ve ağustos ayları olmak üzere 2 aylık maaş farkı tutarında,

3. grupta temmuz-ağustos-eylül döneminde aylık alanlara temmuz, ağustos ve eylül ayları olmak üzere 3 aylık maaş farkı tutarında tahakkuk ettirilmiştir.

Toplam fark ödemesi tutarı 11 milyar liradır."

Emekli maaşı zam farkı ödemeleri 2024: Zamlı emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? (SGK temmuz ayı 4A-4B-4C emekli zam farkı ödeme günleri) - 4

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

En düşük emekli aylığının arttırılmasını da içinde barındıran vergi paketi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Düzenlemeyle en düşük emekli aylığı 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltilecek.

Emekli maaşı zam farkı ödemeleri 2024: Zamlı emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? (SGK temmuz ayı 4A-4B-4C emekli zam farkı ödeme günleri) - 5

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN ÖDENECEK?

En düşük emekli maaşına zam düzenlemesinin Meclis'te kabul edilmesiyle birlikte, emekli ve memurlara zamlı maaşları ağustos ayında ödenecek

İşte emekli maaşı ödeme günleri;

Emekli maaşı zam farkı ödemeleri 2024: Zamlı emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? (SGK temmuz ayı 4A-4B-4C emekli zam farkı ödeme günleri) - 6

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

Emekli maaşı zam farkı ödemeleri 2024: Zamlı emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? (SGK temmuz ayı 4A-4B-4C emekli zam farkı ödeme günleri) - 7

4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

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