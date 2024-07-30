Emekli maaşı zam farkı ödemeleri 2024: Zamlı emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? (SGK temmuz ayı 4A-4B-4C emekli zam farkı ödeme günleri)
Emekli maaş farklarının zamlı olarak hesaplara yatırılacağı tarih, en düşük emekli maaşının 12 bin 500 liraya çıkarılmasının ardından gündemde yer alıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan açıklama sonrasında, zamlı emekli maaş farklarının, emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanlara yatırılacağı tarih duyurulmuştu. Peki, zamlı emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? İşte 2024 temmuz ayı emekli zam farkı ödeme takvimi.
Yüz binlerce emeklinin merakla beklediği zamlı maaş farklarının ne zaman hesaplara yatırılacağına ilişkin tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/1-c bendi kapsamında emeklilere, temmuz dönemi zam farkı ödemelerinin yapılacağı tarih belli olmuştu. Peki, zamlı emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak?