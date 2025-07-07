Zamlı emekli maaşları 2025 ne zaman yatacak? SSK ve Bağ-kur zamlı maaş ödeme günleri (4a,4b,4c)

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği zam oranı geçtiğimiz hafta belli oldu. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla emekli zam oranları da kesinlik kazandı. Emekli maaşı ödemeleri tahsis numarasına göre farklı günlerde hesaplara yatırılıyor. En düşük emekli maaşına ilişkin yasal düzenleme sebebiyle gözler zamlı maaş ödeme takvimine çevrildi. Temmuz ayı emekli maaş ödemeleri 17’sinde başlayacak. 4c emeklileri ise üç ayda bir doğum tarihlerine göre yatırılıyor. 4a Bağkur ve 4b SSK emeklilerine ise tahsis numarasına göre maaş ödemeleri yapılacak. Peki Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak, fark ödeme tarihleri açıklandı mı? İşte, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaş ödeme takvimi…