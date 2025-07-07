Zamlı emekli maaşları 2025 ne zaman yatacak? SSK ve Bağ-kur zamlı maaş ödeme günleri (4a,4b,4c)
Emekli maaşlarına %16.67 zam gelirken gözler zamlı maaş ödeme tarihlerine çevrildi. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığına gelen zammın ardından en düşük emekli maaşı 16 bin 881 TL’ye yükseldi. En düşük emekli maaşına gelen artış gerekli yasal adımların tamamlanması ve Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla yürürlüğe girecek. Emekli maaş ödemeleri tahsis numarasına göre gerçekleştirilirken zamlı maaşların bu ay yatıp yatmayacağı emeklilerin gündeminde yer alıyor. Emekli maaşının yanı sıra dul ve yetim maaşları, engelli aylığı ve diğer birçok ödeme de bu ay zamlandı. Peki Zamlı emekli maaşları 2025 ne zaman yatacak? İşte, emekli maaşı ödeme günleri…
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği zam oranı geçtiğimiz hafta belli oldu. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla emekli zam oranları da kesinlik kazandı. Emekli maaşı ödemeleri tahsis numarasına göre farklı günlerde hesaplara yatırılıyor. En düşük emekli maaşına ilişkin yasal düzenleme sebebiyle gözler zamlı maaş ödeme takvimine çevrildi. Temmuz ayı emekli maaş ödemeleri 17’sinde başlayacak. 4c emeklileri ise üç ayda bir doğum tarihlerine göre yatırılıyor. 4a Bağkur ve 4b SSK emeklilerine ise tahsis numarasına göre maaş ödemeleri yapılacak. Peki Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak, fark ödeme tarihleri açıklandı mı? İşte, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaş ödeme takvimi…