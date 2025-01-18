Zamlı emekli maaşı ödeme günleri 2025: SSK-Bağkur emekli maaşları ne zaman yatacak, maaş farkları ne zaman ödenecek? (4A-4B-4C tahsis numarasına göre emekli maaşı ödemeleri)
Zamlı emekli maaşları ve maaş farklarının ne zaman yatırılacağı, milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi tarafından araştırılmaya başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan aralık ayı enflasyonuyla birlikte, memur emeklisi ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak-haziran dönemi için zammı belli oldu. Zamlı maaşların belli olmasıyla birlikte ise gözler maaş farklarının ödeneceği tarihe çevrildi. Peki, zamlı emekli maaşları ve maaş farkları ne zaman yatacak? İşte 2025 ocak ayı tahsis numarasına göre SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ödeme günleri.
2025 ocak-haziran dönemi zamlı emekli maaşı ve maaş farklarının yatırılacağı tarih, milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gündeminde yer alıyor. Temmuz ayı için yüzde 3,32, ağustos ayı için 2,47, eylül ayı için 2,97, ekim ayı için 2,88, kasım ayı için 2,24 ve aralık ayı için yüzde 1,03 enflasyon farkını hak eden emeklilere, ocak-haziran dönemi için yüzde 15,75 oranında zam yapıldı. Peki, zamlı emekli maaşları ve maaş farkları ne zaman yatacak?