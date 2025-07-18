Zamlı emekli maaşı sorgulama 2025: SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı zamlı maaşlar ne zaman yatacak? (Emekli maaş farkı ödeme tarihi açıklandı mı)

Yeni emekli maaşlarını öğrenmek isteyen binlerce emekli maaş ödemelerini yakından takip ediyor. Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte en düşük emekli maaşı 2 bin 412 lira artmış oldu. SSK ve Bağ-kur emeklileri için zamlı maaş ödeme takvimi belli oldu. Memur emeklilerine yapılan zam oranı ise yüzde 15.57 oldu. Memur emeklileri ise memur maaşları, her ayın 15’inden itibaren hesaplandığından fark ödemesi yapılacak. Zamlı emekli maaşının yatıp yatmadığını kontrol etmek için emeklilerin şubelere gitmesine gerek bulunmuyor. Mobil üzerinden üzerinden maaş sorgulama işlemleri yapılabiliyor. Peki Zamlı emekli maaşı sorgulama nasıl yapılır? İşte, zamlı emekli maaşı ödeme günleri…