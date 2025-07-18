Zamlı emekli maaşı sorgulama 2025: SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı zamlı maaşlar ne zaman yatacak? (Emekli maaş farkı ödeme tarihi açıklandı mı)

Zamlı emekli maaşı ödemelerini sorgulamak için emeklilerin şubelere gitmesine gerek bulunmuyor. SSK, Bağ-Kur emekli zam oranı yüzde 16.67 olurken memur emeklileri ise yüzde 15.57 zam aldı. En düşük emekli maaşı 16 bin 881 liraya yükseldi. Temmuz ayında zamlı maaş ödemelerinin hesaplara yatırılacağı tarihler belli oldu. Emekli aylıkları, tahsis numarasına göre farklı günlerde hesaplara aktarılıyor. En düşük emekli maaşının yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Peki Zamlı emekli maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, zamlı emekli maaşı sorgulama yöntemi…

Zamlı emekli maaşı sorgulama 2025: SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı zamlı maaşlar ne zaman yatacak? (Emekli maaş farkı ödeme tarihi açıklandı mı) - 1

Yeni emekli maaşlarını öğrenmek isteyen binlerce emekli maaş ödemelerini yakından takip ediyor. Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte en düşük emekli maaşı 2 bin 412 lira artmış oldu. SSK ve Bağ-kur emeklileri için zamlı maaş ödeme takvimi belli oldu. Memur emeklilerine yapılan zam oranı ise yüzde 15.57 oldu. Memur emeklileri ise memur maaşları, her ayın 15’inden itibaren hesaplandığından fark ödemesi yapılacak. Zamlı emekli maaşının yatıp yatmadığını kontrol etmek için emeklilerin şubelere gitmesine gerek bulunmuyor. Mobil üzerinden üzerinden maaş sorgulama işlemleri yapılabiliyor. Peki Zamlı emekli maaşı sorgulama nasıl yapılır? İşte, zamlı emekli maaşı ödeme günleri…

EKONOMİ HABERLERİ

Zamlı emekli maaşı sorgulama 2025: SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı zamlı maaşlar ne zaman yatacak? (Emekli maaş farkı ödeme tarihi açıklandı mı) - 2

2025 ZAMLI EMEKLİ MAAŞI YATTI MI? 

Temmuz ayında zamlanan emekli maaşı ödemeleri 17 Temmuz itibariyle başladı. Tahsis numarası 9 oranlar ilk zamlı maaş ödemelerini aldı. Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlar bugün, 5 olanlar ise 19 Temmuz’da zamlı maaş alacak. Tahsis numarasına göre zamlı maaş ödeme takvimine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Zamlı emekli maaşı sorgulama 2025: SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı zamlı maaşlar ne zaman yatacak? (Emekli maaş farkı ödeme tarihi açıklandı mı) - 3

ZAMLI EMEKLİ MAAŞ ÖDEMESİ SORGULAMA

Zamlı emekli maaşını öğrenmek isteyen SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin banka şubelerine gitmelerine gerek bulunmuyor.

Zamlı emekli maaşı yatan emekliler, bankalarının internet bankacılığı, mobil bankacılık ve telefon bankacılığı aracılığıyla sorgulama işlemi yapabiliyor.

Maaşını Ziraat Bankası aracılığıyla alanlar 0850 220 00 00 numarası ile Halkbank aracılığıyla alanlar 0850 222 0400 ve VakıfBank üzerinden aylık alanlar 0850 222 0724 numaraları üzerinden müşteri hizmetlerine bağlanarak zamlı maaşlarını sorgulayabilir.

Zamlı emekli maaşı sorgulama 2025: SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı zamlı maaşlar ne zaman yatacak? (Emekli maaş farkı ödeme tarihi açıklandı mı) - 4

MEMUR EMEKLİSİ FARK ÖDEMESİ ALACAK

Emekli Sandığı 4C kapsamında emekli olan memurlar maaş farkı ödemesi alacak. Memur ve memur emeklileri maaş hesaplamaları 15’inden itibaren yapıldığından 14 günlük fark ödemesi yapılacak. Memur emeklisi fark ödeme takvimi henüz açıklanmadı. 

Zamlı emekli maaşı sorgulama 2025: SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı zamlı maaşlar ne zaman yatacak? (Emekli maaş farkı ödeme tarihi açıklandı mı) - 5

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ 

SSK/4A ZAMLI MAAŞ ÖDEMELERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17 Temmuz

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18 Temmuz

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19 Temmuz

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20 Temmuz

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21 Temmuz

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22 Temmuz

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23 Temmuz

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24 Temmuz

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25 Temmuz

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26 Temmuz

Zamlı emekli maaşı sorgulama 2025: SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı zamlı maaşlar ne zaman yatacak? (Emekli maaş farkı ödeme tarihi açıklandı mı) - 6

ZAMLI 4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25 Temmuz

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26 25 Temmuz

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27 25 Temmuz

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28 Temmuz’da zamlı emekli maaşlarını alırlar.

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