Zamlı emekli maaşları ne kadar oldu, ne zaman yatacak? (4A-4B tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme günleri)

Zamlı emekli maaşlarının ne zaman hesaplara yatırılacağı, emekli maaşlarına yapılan yüzde 25 oranında zammın ardından sorgulanıyor. Yapılan emekli maaşı zammı düzenlemesiyle birlikte, binlerce emeklinin gözü zamlı maaşların yatacağı tarihe çevrildi. SSK ve Bağ-kur emeklilerinin 4A-4B maaş ödemeleri tahsis numarasına göre belli oldu. Peki, zamlı emekli maaşları ne kadar oldu, ne zaman yatacak?

Zamlı emekli maaşları ne kadar oldu, ne zaman yatacak? (4A-4B tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme günleri) - 1

Hükümet tarafından, memur, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan yüzde 25'lik zam TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda onaylandı. 6 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte, emeklilerin alacağı zam miktarı kesinleşmişti. Enflasyon farkı ve üzerine eklenen refah payıyla birlikte emeklilerin zam oranı belli oldu. İşte ayrıntılar.

EKONOMİ HABERLERİ

Zamlı emekli maaşları ne kadar oldu, ne zaman yatacak? (4A-4B tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme günleri) - 2

EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen en düşük memur maaşını 22 bin 17 TL’ye çıkaran, emekli aylıklarında yüzde 25 zam öngören kanun teklifi Komisyon’da kabul edildi.

Buna göre; Emekli maaşlarına temmuz ayından itibaren yüzde 25 zam yapılacak.

Zamlı emekli maaşları ne kadar oldu, ne zaman yatacak? (4A-4B tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme günleri) - 3

Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 25 zam verilecek. Yüzde 25 zamdan 2023 yılından önce ve 2023 Ocak ayında emekli aylığı bağlanmış kişiler yararlanabilecek.

Zamlı emekli maaşları ne kadar oldu, ne zaman yatacak? (4A-4B tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme günleri) - 4

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Emekli maaşı zammı düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası zamlı maaşların 17 Temmuz tarihinden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.

İşte tahsis numarasına göre 4A-4B emekli maaşı ödeme günleri;

Zamlı emekli maaşları ne kadar oldu, ne zaman yatacak? (4A-4B tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme günleri) - 5

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

Zamlı emekli maaşları ne kadar oldu, ne zaman yatacak? (4A-4B tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme günleri) - 6

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

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