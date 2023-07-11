Zamlı emekli maaşları ne kadar oldu, ne zaman yatacak? (4A-4B tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme günleri)

Hükümet tarafından, memur, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan yüzde 25'lik zam TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda onaylandı. 6 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte, emeklilerin alacağı zam miktarı kesinleşmişti. Enflasyon farkı ve üzerine eklenen refah payıyla birlikte emeklilerin zam oranı belli oldu. İşte ayrıntılar.