Zamlı emekli maaşları ne kadar oldu, ne zaman yatacak? (4A-4B tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme günleri)
Zamlı emekli maaşlarının ne zaman hesaplara yatırılacağı, emekli maaşlarına yapılan yüzde 25 oranında zammın ardından sorgulanıyor. Yapılan emekli maaşı zammı düzenlemesiyle birlikte, binlerce emeklinin gözü zamlı maaşların yatacağı tarihe çevrildi. SSK ve Bağ-kur emeklilerinin 4A-4B maaş ödemeleri tahsis numarasına göre belli oldu. Peki, zamlı emekli maaşları ne kadar oldu, ne zaman yatacak?
Hükümet tarafından, memur, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan yüzde 25'lik zam TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda onaylandı. 6 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte, emeklilerin alacağı zam miktarı kesinleşmişti. Enflasyon farkı ve üzerine eklenen refah payıyla birlikte emeklilerin zam oranı belli oldu. İşte ayrıntılar.