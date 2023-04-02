Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? 15 milyon emekli faydalanabilecek

En düşük emekli maaşı gelen yüzde 36'lık zammın ardından 7 bin 500 TL'ye yükseltildi. Maaş düzenlemesinin kabul edilmesi ardından gözler tarih bilgisine çevrildi. İlk zamlı maaşlarının ne zaman yatacağını merak eden vatandaşlar, açıklamaları takip ediyor.
Yasal düzenleme sonrası zamlı maaşların önümüzdeki ay ödenmesi bekleniyor.
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emekliye bayram ikramiyesinin 1100 liradan 2 bin liraya yükseltildiğini açıkladı.
Meclis'te basın toplantısı düzenleyen Elitaş, "16 maddelik yasa teklifine 2 madde daha ilave ediyoruz. Basın toplantısından sonra Cumhurbaşkanımızla konuştuk. 1100 TL ikramiyeye 900 TL ilave ile 2 bin TL olacak." dedi.
EYT'lilerle birlikte 15 milyon emekli, zamlı bayram ikramiyesinden faydalanacak.