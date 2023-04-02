Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? 15 milyon emekli faydalanabilecek

En düşük emekli maaşı gelen yüzde 36'lık zammın ardından 7 bin 500 TL'ye yükseltildi. Maaş düzenlemesinin kabul edilmesi ardından gözler tarih bilgisine çevrildi. İlk zamlı maaşlarının ne zaman yatacağını merak eden vatandaşlar, açıklamaları takip ediyor.