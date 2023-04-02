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Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? 15 milyon emekli faydalanabilecek

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılmasını içeren kanun teklifi yasalaştı. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan değişiklikle, gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda ödenen 1100'er lira 2000 liraya çıkarılacak. Peki, zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? 15 milyon emekli faydalanabilecek - 1

En düşük emekli maaşı gelen yüzde 36'lık zammın ardından 7 bin 500 TL'ye yükseltildi.  Maaş düzenlemesinin kabul edilmesi ardından gözler tarih bilgisine çevrildi. İlk zamlı maaşlarının ne zaman yatacağını merak eden vatandaşlar, açıklamaları takip ediyor.

EKONOMİ HABERLERİ

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? 15 milyon emekli faydalanabilecek - 2

Yasal düzenleme sonrası zamlı maaşların önümüzdeki ay ödenmesi bekleniyor.

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? 15 milyon emekli faydalanabilecek - 3

İKRAMİYE TUTARI BELLİ OLDU

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emekliye bayram ikramiyesinin 1100 liradan 2 bin liraya yükseltildiğini açıkladı.

Meclis'te basın toplantısı düzenleyen Elitaş, "16 maddelik yasa teklifine 2 madde daha ilave ediyoruz. Basın toplantısından sonra Cumhurbaşkanımızla konuştuk. 1100 TL ikramiyeye 900 TL ilave ile 2 bin TL olacak." dedi.

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? 15 milyon emekli faydalanabilecek - 4

EYT'LİLER DE FAYDALANABİLECEK

EYT'lilerle birlikte 15 milyon emekli, zamlı bayram ikramiyesinden faydalanacak.

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