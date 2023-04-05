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Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? (2023 tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme günleri)

Emekli maaşlarının ne zaman yatacağı, en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya yükseltilmesinin ardından vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarılmasın içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Şimdi de SSK ve Bağ-kur emeklileri maaşların hangi günlerde hesaplara yatırılacağı merak ediyor. Peki, zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? (2023 tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme günleri) - 1

Zamlı emekli maaşları için geri sayım başladı. Binlerce emekli, en düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya yükseltilmesinin ardından, zamlı maaşların ne zaman hesaplara yatırılacağını sorguluyor. SGK tarafından emeklilere verilen tahsis numarasına göre, emekli maaşı ödeme günleri öğrenilebiliyor. Peki, zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?

EKONOMİ HABERLERİ

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? (2023 tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme günleri) - 2

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ZAMMI YASALAŞTI

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? (2023 tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme günleri) - 3

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

En düşük emekli maaşına gelen zammın ardından, zamlı maaşların ne zaman hesaplara yatırılacağı emekli vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklama sonrasında, en düşük emekli maaşları 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye yükseltildi.

Buna göre; Açıklamanın mart ayında yapılmış olması nedeniyle, zamlı emekli maaşlarının bir sonraki emekli maaşı ödeme tarihlerinde yani nisan ayında hesaplara yatırılacak.

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? (2023 tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme günleri) - 4

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ

En düşük emekli maaşına gelen zam sonrasında, emekli maaşı ödeme tarihleri sorgulanmaya başladı. Emekli olan vatandaşlar SGK tarafından verilen tahsis numarasına göre maaş günlerini öğrenebiliyor.

İşte tahsis numarasına göre SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ödeme günleri;

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? (2023 tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme günleri) - 5

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? (2023 tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme günleri) - 6

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

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