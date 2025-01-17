Zamlı emekli maaşları ve maaş farkları ne zaman yatacak? (2025 ocak ayı SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ödeme günleri)

Zamlı emekli maaşları ve maaş farklarının ne zaman yatırılacağı, milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi tarafından araştırılmaya başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan aralık ayı enflasyonuyla birlikte, memur emeklisi ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak-haziran dönemi için zammı belli oldu. Zamlı maaşların belli olmasıyla birlikte ise gözler maaş farklarının ödeneceği tarihe çevrildi. Peki, zamlı emekli maaşları ve maaş farkları ne zaman yatacak? İşte 2025 ocak ayı SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ödeme günleri.

Zamlı emekli maaşları ve maaş farkları ne zaman yatacak? (2025 ocak ayı SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ödeme günleri) - 1

2025 ocak-haziran dönemi zamlı emekli maaşı ve maaş farklarının yatırılacağı tarih, milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gündeminde yer alıyor. Temmuz ayı için yüzde 3,32, ağustos ayı için 2,47, eylül ayı için 2,97, ekim ayı için 2,88, kasım ayı için 2,24 ve aralık ayı için yüzde 1,03 enflasyon farkını hak eden emeklilere, ocak-haziran dönemi için yüzde 15,75 oranında zam yapıldı. Peki, zamlı emekli maaşları ve maaş farkları ne zaman yatacak?

EKONOMİ HABERLERİ

Zamlı emekli maaşları ve maaş farkları ne zaman yatacak? (2025 ocak ayı SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ödeme günleri) - 2

2025 EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLDU?

SGK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayı için yüzde 3,32, ağustos ayı için 2,47, eylül ayı için 2,97, ekim ayı için 2,88, kasım ayı için 2,24 ve aralık ayı için yüzde 1,03 enflasyon farkını hak etmiş oldu.

Böylece emeklilerin maaş zammını ilgilendiren enflasyon metriği yüzde 15,75 olarak belirlendi.

Buna göre; Emekliler yüzde 15,75'lik zammı haketmiş oldu.

Zamlı emekli maaşları ve maaş farkları ne zaman yatacak? (2025 ocak ayı SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ödeme günleri) - 3

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE ZAMAN YATACAK?

En düşük emekli aylığını 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseltilmesine ilişkin düzenleme Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Düzenlemenin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildikten sonra Resmi Gazete'de yayınlanması gerekiyor.

Zamlı emekli maaşları ve maaş farkları ne zaman yatacak? (2025 ocak ayı SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ödeme günleri) - 4

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

2025 ocak ayı emekli maaşı zammının belli olmasıyla birlikte, zamlı maaşlar 17 Ocak tarihinden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.

İşte tahsis numarasına göre 4A-4B-4C emekli maaşı ödeme günleri;

Zamlı emekli maaşları ve maaş farkları ne zaman yatacak? (2025 ocak ayı SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ödeme günleri) - 5

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

Zamlı emekli maaşları ve maaş farkları ne zaman yatacak? (2025 ocak ayı SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ödeme günleri) - 6

4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

Zamlı emekli maaşları ve maaş farkları ne zaman yatacak? (2025 ocak ayı SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ödeme günleri) - 7

4C EMEKLİ SANDIĞI MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Üç ayda bir olarak alınan Emekli Sandığı maaşlarının ödeme günü aşağıdaki gibidir. Söz konusu günler; cumartesiye denk geldiğinde ödeme cuma, pazar gününe rastladığında pazartesi günü yapılır.

Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler;

Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler;

Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler

Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

maaşlarını alırlar.

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