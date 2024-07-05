Zamlı emekli maaşı temmuz ödemeleri 2024: Emekli maaşları ne zaman yatacak? (4A-4B-4C tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme günleri)
Zamlı emekli maaşları ödeme günleri, haziran ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte milyonlarca emeklinin gündeminde yer almaya başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon farkının ardından, emeklilerin alacağı 2024 temmuz-aralık dönemi zam miktarı kesinleşti. Peki, zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte 4A-4B-4C tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme günleri.
Zamlı emekli maaşlarının ne zaman yatacağı, TÜİK tarafından açıklanan haziran ayı enflasyonu sonrasında merak ediliyor. SSK ve BAĞ-KUR emeklisine yapılacak temmuz zammı, haziran ayı enflasyon verileriyle belli oldu. 6 aylık enflasyon farkına göre yapılacak olan emekli maaşı zamlarının açıklanmasının ardından, gözler SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin zamlı maaşlarını alacağı tarihe çevrildi.