Zamlı emekli ve memur maaşı 2025 ne kadar oldu? Yeni memur ve emekli maaş zammı hesaplaması ( En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak)

Temmuz ayında emekli ve memurların alacağı zam oranları açıklandı. En düşük memur maaşı 50 bin lira seviyesini geçerken en düşük memur emeklisi aylığı ise 22 bin 671 lira oldu. En düşük emekli maaşının artırılması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile birlikte TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler bir araya gelecek. Memur maaşıyla birlikte engelli aylığı, 65 yaş maaşı (yaşlılık parası), bedelli askerlik ücreti, evde bakım yardımı ödemeleri de arttı. Özellikle maaşını alt sınırdan alan emekliler düzenlemeyi beklemeye başladı. En düşük emekli aylığına ilişkin zam kanun teklifine eklenecek ve onaylandıktan sonra Resmi Gazete’de yayınlanıp yürürlüğe girecek. Maaş ödemeleri ise yetişmediğ durumda fark olarak yatırılacak. Peki En düşük emekli maaşı ve memur maaşı 2025 Temmuz ne kadar oldu? İşte, kalem kalem yapılan hesaplamalar…