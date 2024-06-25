Zamlı engelli maaşları ne kadar olacak? (2024 memur maaşı temmuz zammı öncesi gündemde)

Engelli maaşlarının ne kadar olacağı, 2024 memur maaşı temmuz zammı öncesinde ihtiyaç sahiplerinin gündeminde yer almaya başladı. Yılda 2 defa toplu sözleşme zammına ek enflasyon farkı alan memurların, temmuz ayında alacağı zam oranı netleşmeye başladı. Memur zammına göre değişen engelli maaşları da zam oranı sonrasında değişecek. Peki, 2024 engelli maaşları ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak?

Zamlı engelli maaşları ne kadar olacak? (2024 memur maaşı temmuz zammı öncesi gündemde) - 1

6 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte, memur maaşlarına yılın ikinci zammı uygulanacak. Memur maaşı zamlarına göre değişiklik gösteren engelli maaşlarında da değişiklik yaşanacak. Peki, 2024 engelli maaşları ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak?

EKONOMİ HABERLERİ

Zamlı engelli maaşları ne kadar olacak? (2024 memur maaşı temmuz zammı öncesi gündemde) - 2

MEMUR MAAŞI TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Haziran enflasyon beklentileri netleşmeye başladı. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcı Anketi'ne göre haziran ayında enflasyon yüzde 2,52 olacak.

Bu tahmine göre 6 aylık enflasyon oranı yüzde 25,81'e yükselecek. Oluşacak enflasyon farkı yüzde 6,40 olacak.

Böylece memur ve memur emeklileri yüzde 20,35 kümülatif zam alma hakkına sahip olacak.

Zamlı engelli maaşları ne kadar olacak? (2024 memur maaşı temmuz zammı öncesi gündemde) - 3

ZAMLI ENGELLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

65 yaş aylığı güncel olarak 3504,84 lira olarak ödeniyor. Engelli aylığı yüzde 40-69 arası olanlara 2797,81 lira, yüzde 70 ve üzeri olanlara 4196,70 lira, 18 yaş altı engelli aylığı ise 2797,81 lira olarak ödeniyor.

Zamlı engelli maaşları ne kadar olacak? (2024 memur maaşı temmuz zammı öncesi gündemde) - 4

Yüzde 20 oranında zam geldiği varsayıldığında, yüzde 40-69 arası engeli olanlara 3357,37 lira, yüzde 70 ve üzeri olanlara 5036,04 lira, 18 yaş altı engellilere ise 3357,37 lira ödenecek.

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