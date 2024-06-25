Zamlı engelli maaşları ne kadar olacak? (2024 memur maaşı temmuz zammı öncesi gündemde)
Engelli maaşlarının ne kadar olacağı, 2024 memur maaşı temmuz zammı öncesinde ihtiyaç sahiplerinin gündeminde yer almaya başladı. Yılda 2 defa toplu sözleşme zammına ek enflasyon farkı alan memurların, temmuz ayında alacağı zam oranı netleşmeye başladı. Memur zammına göre değişen engelli maaşları da zam oranı sonrasında değişecek. Peki, 2024 engelli maaşları ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak?
6 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte, memur maaşlarına yılın ikinci zammı uygulanacak. Memur maaşı zamlarına göre değişiklik gösteren engelli maaşlarında da değişiklik yaşanacak. Peki, 2024 engelli maaşları ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak?