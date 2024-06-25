Zamlı engelli maaşları ne kadar olacak? (2024 memur maaşı temmuz zammı öncesi gündemde)

ZAMLI ENGELLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

65 yaş aylığı güncel olarak 3504,84 lira olarak ödeniyor. Engelli aylığı yüzde 40-69 arası olanlara 2797,81 lira, yüzde 70 ve üzeri olanlara 4196,70 lira, 18 yaş altı engelli aylığı ise 2797,81 lira olarak ödeniyor.