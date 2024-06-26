Zamlı evde bakım maaşı ne kadar olacak? 2024 memur maaşı temmuz zammına göre evde bakım maaşı ücreti

Evde bakım maaşının ne kadar olacağı, 2024 memur maaşı temmuz zammı öncesinde yardıma muhtaç olan vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Yılda 2 defa toplu sözleşme zammına ek enflasyon farkı alan memurların, temmuz ayında alacağı zam oranı, enflasyon tahminleri sonrasında netleşmeye başladı. Memur zammına göre değişen evde bakım maaşları da zam oranı sonrasında değişecek. Peki, 2024 evde bakım maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak?

Zamlı evde bakım maaşı ne kadar olacak? 2024 memur maaşı temmuz zammına göre evde bakım maaşı ücreti - 1

Zamlı evde bakım maaşı için hesaplamalar başladı. 6 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte, memur maaşlarına yılın ikinci zammı uygulanacak. Memur maaşı zamlarına göre değişiklik gösteren evde bakım maaşı ücretinde de değişiklik yaşanacak. Peki, 2024 evde bakım maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak?

EKONOMİ HABERLERİ

Zamlı evde bakım maaşı ne kadar olacak? 2024 memur maaşı temmuz zammına göre evde bakım maaşı ücreti - 2

MEMUR MAAŞI TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Haziran enflasyon beklentileri netleşmeye başladı. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcı Anketi'ne göre haziran ayında enflasyon yüzde 2,52 olacak.

Zamlı evde bakım maaşı ne kadar olacak? 2024 memur maaşı temmuz zammına göre evde bakım maaşı ücreti - 3

Bu tahmine göre 6 aylık enflasyon oranı yüzde 25,81'e yükselecek. Oluşacak enflasyon farkı yüzde 6,40 olacak.

Böylece memur ve memur emeklileri yüzde 20,35 kümülatif zam alma hakkına sahip olacak.

Zamlı evde bakım maaşı ne kadar olacak? 2024 memur maaşı temmuz zammına göre evde bakım maaşı ücreti - 4

ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Son açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte memur ve memur emeklilerine yaklaşık olarak yüzde 20 civarında zam yapılması bekleniyor.

Evde bakım maaşı ise şuan 7608,77 lira olarak ödeniyor.

Evde bakım maaşının memur zammı sonrasında 9 bin 130 lira olarak belirlenmesi beklentiler dahilinde bulunuyor.

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