Zamlı evde bakım maaşı ne kadar olacak? 2024 memur maaşı temmuz zammına göre evde bakım maaşı ücreti
Evde bakım maaşının ne kadar olacağı, 2024 memur maaşı temmuz zammı öncesinde yardıma muhtaç olan vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Yılda 2 defa toplu sözleşme zammına ek enflasyon farkı alan memurların, temmuz ayında alacağı zam oranı, enflasyon tahminleri sonrasında netleşmeye başladı. Memur zammına göre değişen evde bakım maaşları da zam oranı sonrasında değişecek. Peki, 2024 evde bakım maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak?
Zamlı evde bakım maaşı için hesaplamalar başladı. 6 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte, memur maaşlarına yılın ikinci zammı uygulanacak. Memur maaşı zamlarına göre değişiklik gösteren evde bakım maaşı ücretinde de değişiklik yaşanacak. Peki, 2024 evde bakım maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak?