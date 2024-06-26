Zamlı evde bakım maaşı ne kadar olacak? 2024 memur maaşı temmuz zammına göre evde bakım maaşı ücreti

ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Son açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte memur ve memur emeklilerine yaklaşık olarak yüzde 20 civarında zam yapılması bekleniyor.



Evde bakım maaşı ise şuan 7608,77 lira olarak ödeniyor.



Evde bakım maaşının memur zammı sonrasında 9 bin 130 lira olarak belirlenmesi beklentiler dahilinde bulunuyor.