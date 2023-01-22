Zamlı maaş farkları ne zaman yatacak? Elitaş memur ve emekli zamlı maaş farkları için tarih verdi

Memur ve emeklilere yapılan yüzde 30'luk zam oranının ardından zamlı maaş farkları için tarihler merak ediliyor. 15 Ocak'ta enflasyon farkıyla birlikte yatan memur ve emekli maaşlarına kalan zam oranı yatmamıştı. AK Parti Grubu'nda Elitaş ise zamlı maaş farklarının yatırılacağı tarihle ilgili öngörüde bulundu. İşte ayrıntılar.
Memurlar normal şartlarda zamlı maaşlarını 15 Ocak'ta alıyorlar. Ancak yüzde 30'luk zamma ilişkin teknik çalışmaların devam etmesi nedeniyle zamlı maaşlar 15 Ocak'a yetişmedi.
Memurlar ve memur emeklileri 15 Ocak'ta toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan yüzde 16,48 oranında zamlı maaş alacaklar. Ek zam farkının ise 28 Ocak tarihine kadar yatırılması bekleniyor.
AK Parti Grubu'nda sözleşmeli personel ile ilgili açıklama yapan Elitaş memur ve emeklilerin yüzde 30 zamlı maaşlarının ne zaman yatacağıyla ilgili "Birkaç gün gecikmeyle olur" ifadelerini kullandı.
Elitaş, memurların 15 Ocak'ta maaşlarını yüzde 16.48 zamlı alacağını, birkaç gün sonra da kalan 13.52 puanlık kısmın hesaplara yatırılacağını kaydetti. Elitaş, "Geçen hafta geçirebilseydik pazar günü yansımış olacaktı. Cuma günü yasalaşsaydı pazar günü herkesin hesaplarına geçme imkanı olacaktı. 15'inde yetişme imkanı sanıyorum yok gibi çünkü sisteme girmeleri bayağı bir zaman alabilir. Pazar günü olmaz da çarşamba-perşembe günü veya gelecek hafta cuma günü bu gerçekleşmiş olur" dedi.
Buna göre; Memur ve emekli maaş farklarının 23-27 Ocak 2023 tarihleri arasında hesaplara yatması bekleniyor.
SSK ve Bağ-kur emeklileri içinse durum farklı. Emekliler ocak zammını ödemelerini 17-28 Ocak tarihlerinde alacak. Emeklilerin yüzde 30'luk zammı alması mümkün.