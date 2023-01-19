Zamlı maaş farkları ne zaman yatacak? Memur ve emekli ocak ayı maaş farklarının yatacağı tarih

Memur ve emekli zammına yapılan yüzde 30'luk zam oranının ardından, enflasyon ve zam farklarının hesaplara yatacağı tarih merak ediliyor. Yapılan zamların ardından memur ve emeklilerin enflasyon farkıyla alacağı zam oranları hesaplarına yattı. Ek zam farkının ise yatacağı tarih sorgulanmaya başladı. Peki, memur ve emekli zamlı maaş farkları ne zaman yatacak?
Memur ve emeklilere hükümet tarafından yapılan yüzde 30'luk zam oranı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kanuna göre, kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Ocak ile 30 Haziran 2023 tarihleri arasındaki dönem için enflasyon farkı dahil uygulanması öngörülen yüzde 16,48 artış oranı, yüzde 13,52 puan eklenerek yüzde 30 olarak uygulanacak.
Memurlar normal şartlarda zamlı maaşlarını 15 Ocak'ta alıyorlar. Ancak yüzde 30'luk zamma ilişkin teknik çalışmaların devam etmesi nedeniyle yüksek ihtimalle zamlı maaşların 15 Ocak'a yetişmesi beklenmiyor.
Memurlar ve memur emeklileri 15 Ocak'ta toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan yüzde 16,48 oranında zamlı maaş alacaklar. Ek zam farkı ise en geç bir hafta ya da 8 gün içinde ödenecek.
AK Parti Grubu'nda sözleşmeli personel ile ilgili açıklama yapan Elitaş memur ve emeklilerin yüzde 30 zamlı maaşlarının ne zaman yatacağıyla ilgili "Birkaç gün gecikmeyle olur" ifadelerini kullandı.
Elitaş, memurların 15 Ocak'ta maaşlarını yüzde 16.48 zamlı alacağını, birkaç gün sonra da kalan 13.52 puanlık kısmın hesaplara yatırılacağını kaydetti. Elitaş, "Geçen hafta geçirebilseydik pazar günü yansımış olacaktı. Cuma günü yasalaşsaydı pazar günü herkesin hesaplarına geçme imkanı olacaktı. 15'inde yetişme imkanı sanıyorum yok gibi çünkü sisteme girmeleri bayağı bir zaman alabilir. Pazar günü olmaz da çarşamba-perşembe günü veya gelecek hafta cuma günü bu gerçekleşmiş olur" dedi.
Buna göre; Memur ve emekli maaş farklarının 20 Ocak 2023 Cuma günü ya da önümüzdeki hafta hesaplara yatması bekleniyor.
SSK ve Bağ-kur emeklileri içinse durum farklı. Emekliler ocak zammını ödemelerini 17-28 Ocak tarihlerinde alacak. Emeklilerin yüzde 30'luk zammı alması mümkün.