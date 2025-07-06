Maaş farkı ödeme takvimi 2025: Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Temmuz emekli ve memur aylığı ödeme günleri

2025 EMEKLİ ZAMMI NE KADAR?

SGK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayı için yüzde 5,03, şubat ayı için 2,27, mart ayı için 2,46, nisan ayı için 3,00, mayıs ayı için de yüzde 1,53 enflasyon farkını hak etmiş oldu.



Böylece emeklilerin maaş zammını ilgilendiren enflasyon metriği yüzde 16,67 olarak belirlendi.



Buna göre; Emekliler yüzde 16,67'lik zammı haketmiş oldu.