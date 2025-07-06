Maaş farkı ödeme takvimi 2025: Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Temmuz emekli ve memur aylığı ödeme günleri
Zamlı maaşların ve maaş farklarının ne zaman ödeneceği, 6 aylık enflasyon verilerinin belli olmasıyla memur ve emekliler tarafından sorgulanmaya başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte, memur ve emeklinin 2025 temmuz-aralık zammı belirlendi. Zamlı maaşların belli olmasıyla birlikte ise gözler maaş farklarının ödeneceği tarihe çevrildi. Peki, zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte 2025 temmuz ayı memur ve emekli maaşı ödeme takvimi.
2025 memur ve emekli maaş farkları, temmuz ayı enflasyon verilerinin belli olmasının ardından merak ediliyor. 6 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte memurlara yüzde 15,57, emeklilere ise yüzde 16,67 oranında zam yapılacak. Zamlı maaşlarını ve maaş farklarını alacakları günü bekleyen memur ve emekliler ise ödemelerin yapılacağı tarihi merak ediyor. Peki, zamlı maaşlar ve maaş farkları ne zaman yatacak?