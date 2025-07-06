Maaş farkı ödeme takvimi 2025: Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Temmuz emekli ve memur aylığı ödeme günleri

Zamlı maaşların ve maaş farklarının ne zaman ödeneceği, 6 aylık enflasyon verilerinin belli olmasıyla memur ve emekliler tarafından sorgulanmaya başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte, memur ve emeklinin 2025 temmuz-aralık zammı belirlendi. Zamlı maaşların belli olmasıyla birlikte ise gözler maaş farklarının ödeneceği tarihe çevrildi. Peki, zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte 2025 temmuz ayı memur ve emekli maaşı ödeme takvimi.

Maaş farkı ödeme takvimi 2025: Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Temmuz emekli ve memur aylığı ödeme günleri - 1

2025 memur ve emekli maaş farkları, temmuz ayı enflasyon verilerinin belli olmasının ardından merak ediliyor. 6 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte memurlara yüzde 15,57, emeklilere ise yüzde 16,67 oranında zam yapılacak. Zamlı maaşlarını ve maaş farklarını alacakları günü bekleyen memur ve emekliler ise ödemelerin yapılacağı tarihi merak ediyor. Peki, zamlı maaşlar ve maaş farkları ne zaman yatacak?

EKONOMİ HABERLERİ

Maaş farkı ödeme takvimi 2025: Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Temmuz emekli ve memur aylığı ödeme günleri - 2

2025 MEMUR ZAMMI NE KADAR OLDU?

Haziran'da enflasyon aylık yüzde 1.37, yıllık yüzde 35.05 olarak gerçekleşti. Böylece memur ve memur emeklilerinin alacağı zam oranı da belli oldu

6 aylık enflasyon yüzde 16,67 olarak gerçekleşti. Çalışan memurlar ise 2025 temmuz ayı itibarıyla yüzde 15,57'lik zammı haketmiş oldu.

Maaş farkı ödeme takvimi 2025: Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Temmuz emekli ve memur aylığı ödeme günleri - 3

ZAMLI MEMUR MAAŞLARI VE MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz itibarıyla alacak.

Maaş farkı ödeme takvimi 2025: Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Temmuz emekli ve memur aylığı ödeme günleri - 4

2025 EMEKLİ ZAMMI NE KADAR?

SGK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayı için yüzde 5,03, şubat ayı için 2,27, mart ayı için 2,46, nisan ayı için 3,00, mayıs ayı için de yüzde 1,53 enflasyon farkını hak etmiş oldu.

Böylece emeklilerin maaş zammını ilgilendiren enflasyon metriği yüzde 16,67 olarak belirlendi.

Buna göre; Emekliler yüzde 16,67'lik zammı haketmiş oldu.

Maaş farkı ödeme takvimi 2025: Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Temmuz emekli ve memur aylığı ödeme günleri - 5

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

2025 temmuz ayı maaş zamlarının belli olmasıyla birlikte, zamlı maaşların 17 Temmuz tarihinden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.

İşte tahsis numarasına göre 4A-4B emekli maaşı ödeme günleri;

Maaş farkı ödeme takvimi 2025: Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Temmuz emekli ve memur aylığı ödeme günleri - 6

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

Maaş farkı ödeme takvimi 2025: Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Temmuz emekli ve memur aylığı ödeme günleri - 7

4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

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