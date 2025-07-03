Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Emekli (4A,4B,4C) ve memurun maaşlarının yatacağı tarih
Memur ve emeklilerin yılın ikinci yarısında alacakları maaşlar, 3 Temmuz itibarıyla netleşecek. Memur maaşlarına her altı ayda bir yapılan zamlar, toplu iş sözleşmesi (TİS) hükümleri doğrultusunda belirleniyor. Bu kapsamda, temmuz ayı itibarıyla uygulanacak zam oranları ve yeni maaş tutarları enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte belli olacak. Peki, zamlı maaşlar ne zaman yatacak?
Altıncı ayın enflasyonu Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Temmuz'da açıklanacak. Böylece memurların ve emeklilerin yeni maaşı belirlenecek. Zam oranı için bekleyişini sürdüren vatandaşlar bir yandan da zamlı maaşların ödeneceği tarihi merak ediyor. Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme gereği ilk altı aydan doğacak enflasyon farkını da almaları gerekecek. Peki, 2025 zamlı memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak?