Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Emekli (4A,4B,4C) ve memurun maaşlarının yatacağı tarih

Altıncı ayın enflasyonu Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Temmuz'da açıklanacak. Böylece memurların ve emeklilerin yeni maaşı belirlenecek. Zam oranı için bekleyişini sürdüren vatandaşlar bir yandan da zamlı maaşların ödeneceği tarihi merak ediyor. Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme gereği ilk altı aydan doğacak enflasyon farkını da almaları gerekecek. Peki, 2025 zamlı memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak?