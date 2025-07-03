Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Emekli (4A,4B,4C) ve memurun maaşlarının yatacağı tarih

Memur ve emeklilerin yılın ikinci yarısında alacakları maaşlar, 3 Temmuz itibarıyla netleşecek. Memur maaşlarına her altı ayda bir yapılan zamlar, toplu iş sözleşmesi (TİS) hükümleri doğrultusunda belirleniyor. Bu kapsamda, temmuz ayı itibarıyla uygulanacak zam oranları ve yeni maaş tutarları enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte belli olacak. Peki, zamlı maaşlar ne zaman yatacak?

Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Emekli (4A,4B,4C) ve memurun maaşlarının yatacağı tarih - 1

Altıncı ayın enflasyonu Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Temmuz'da açıklanacak. Böylece memurların ve emeklilerin yeni maaşı belirlenecek. Zam oranı için bekleyişini sürdüren vatandaşlar bir yandan da zamlı maaşların ödeneceği tarihi merak ediyor. Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme gereği ilk altı aydan doğacak enflasyon farkını da almaları gerekecek. Peki, 2025 zamlı memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak?

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Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Emekli (4A,4B,4C) ve memurun maaşlarının yatacağı tarih - 2

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATAR?

Memur ve emeklilerin temmuz dönemi zamlı maaşları, 3 Temmuz 2025’te açıklanacak haziran enflasyonunun (TÜFE) netleşmesinin ardından netleşecek. TBMM onay süreci tamamlandığında aşağıdaki tarihlerde ödemeler hesaplara geçecektir:

Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Emekli (4A,4B,4C) ve memurun maaşlarının yatacağı tarih - 3

SSK 4A EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ

Bununla beraber 4A, 4B, 4C aylıkları tahsis numarasına göre farklı günlerde hesaplara aktarılıyor. SSK, BAĞ-KUR emekli aylığı ödeme takvimi şu şekilde;

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Emekli (4A,4B,4C) ve memurun maaşlarının yatacağı tarih - 4

4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Emekli (4A,4B,4C) ve memurun maaşlarının yatacağı tarih - 5

4C EMEKLİ SANDIĞI MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Üç ayda bir olarak alınan Emekli Sandığı maaşlarının ödeme günü aşağıdaki gibidir. Söz konusu günler; cumartesiye denk geldiğinde ödeme cuma, pazar gününe rastladığında pazartesi günü yapılır.

Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler;

Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler;

Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler

Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

maaşlarını alırlar.

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