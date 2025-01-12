Zamlı maaşlar ve maaş farkları ne zaman yatacak? (2025 ocak ayı memur ve emekli maaşları ödeme günleri)

Zamlı maaşların ve maaş farklarının ne zaman ödeneceği merak konusu olmaya devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan aralık ayı enflasyonuyla birlikte, memur ve emeklinin ocak-haziran zammı belirlendi. Zamlı maaşların belli olmasıyla birlikte ise gözler maaş farklarının ödeneceği tarihe çevrildi. Peki, zamlı maaş farkları ne zaman yatacak? 2025 ocak ayı memur ve emekli maaşları ne zaman ödenecek?

Zamlı maaşlar ve maaş farkları ne zaman yatacak? (2025 ocak ayı memur ve emekli maaşları ödeme günleri) - 1

2025 memur ve emekli maaş farkları, aralık ayı enflasyon verilerinin belli olmasının ardından merak ediliyor. 6 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte memurlara yüzde 11,55, emeklilere ise yüzde 15,75 zam yapılacak. Zamlı maaşlarını alacakları günü bekleyen memur ve emekliler ise maaş farklarının ödeneceği tarihi merak ediyor. Peki, zamlı maaş farkları ne zaman yatacak?

EKONOMİ HABERLERİ

Zamlı maaşlar ve maaş farkları ne zaman yatacak? (2025 ocak ayı memur ve emekli maaşları ödeme günleri) - 2

2025 MEMUR ZAMMI NE KADAR OLDU?

6 aylık enflasyon yüzde 15,75 olarak gerçekleşti. Memur ve memur emeklileri ise 2025 ocak ayı itibarıyla yüzde 11,55 zam hakkı elde etmiş oldu.

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme gereği ilk altı aydan doğacak enflasyon farkını da almaları gerekecek.

Dolayısıyla altı aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan bölümü enflasyon farkı olarak maaşlara yansıyacak. Bu miktar da 5,23 olarak hesaplandı.

Zamlı maaşlar ve maaş farkları ne zaman yatacak? (2025 ocak ayı memur ve emekli maaşları ödeme günleri) - 3

ZAMLI MEMUR MAAŞLARI VE MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak itibarıyla alacak.

Zamlı maaşlar ve maaş farkları ne zaman yatacak? (2025 ocak ayı memur ve emekli maaşları ödeme günleri) - 4

2025 EMEKLİ ZAMMI NE KADAR?

SGK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayı için yüzde 3,32, ağustos ayı için 2,47, eylül ayı için 2,97, ekim ayı için 2,88, kasım ayı için 2,24 ve aralık ayı için yüzde 1,03 enflasyon farkını hak etmiş oldu.

Böylece emeklilerin maaş zammını ilgilendiren enflasyon metriği yüzde 15,75 olarak belirlendi.

Buna göre; Emekliler yüzde 15,75'lik zammı haketmiş oldu.

Zamlı maaşlar ve maaş farkları ne zaman yatacak? (2025 ocak ayı memur ve emekli maaşları ödeme günleri) - 5

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

2025 ocak ayı emekli maaşı zammının belli olmasıyla birlikte, zamlı maaşların 17 Ocak tarihinden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.

İşte tahsis numarasına göre 4A-4B emekli maaşı ödeme günleri;

Zamlı maaşlar ve maaş farkları ne zaman yatacak? (2025 ocak ayı memur ve emekli maaşları ödeme günleri) - 6

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

Zamlı maaşlar ve maaş farkları ne zaman yatacak? (2025 ocak ayı memur ve emekli maaşları ödeme günleri) - 7

4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

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