Zamlı maaşlar ve maaş farkları ne zaman yatacak? (2025 ocak ayı memur ve emekli maaşları ödeme günleri)
Zamlı maaşların ve maaş farklarının ne zaman ödeneceği merak konusu olmaya devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan aralık ayı enflasyonuyla birlikte, memur ve emeklinin ocak-haziran zammı belirlendi. Zamlı maaşların belli olmasıyla birlikte ise gözler maaş farklarının ödeneceği tarihe çevrildi. Peki, zamlı maaş farkları ne zaman yatacak? 2025 ocak ayı memur ve emekli maaşları ne zaman ödenecek?
2025 memur ve emekli maaş farkları, aralık ayı enflasyon verilerinin belli olmasının ardından merak ediliyor. 6 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte memurlara yüzde 11,55, emeklilere ise yüzde 15,75 zam yapılacak. Zamlı maaşlarını alacakları günü bekleyen memur ve emekliler ise maaş farklarının ödeneceği tarihi merak ediyor. Peki, zamlı maaş farkları ne zaman yatacak?