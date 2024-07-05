Zamlı memur maaşları ve maaş farkları ne zaman, ayın kaçında yatacak? (2024 temmuz ayı memur zammı ve maaş farkı ödeme günleri)
Zamlı memur maaşlarının ne zaman yatırılacağı, binlerce çalışan memur tarafından sorgulanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini paylaşması ardından memur ve memur emeklisinin maaş zammı belirlendi. Yapılacak zam oranının belli olmasının ardından memur maaşı ödeme günleri ve maaş farklarının yatırılacağı tarih merak edilmeye başladı. Peki, temmuz ayı zamlı memur maaşları ve maaş farkları ne zaman, ayın kaçında yatacak?
Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü haziran ayı enflasyon verilerindeydi. TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon rakamları ile birlikte memur ve emeklisinin alacağı zam oranı ortaya çıktı. Şimdi on binlerce memurun gözü ise zamlı memur maaşlarının ve maaş farklarının yatırılacağı tarihlere çevrildi. Peki, zamlı memur maaşları ne zaman yatacak?