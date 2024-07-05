Zamlı memur maaşları ve maaş farkları ne zaman, ayın kaçında yatacak? (2024 temmuz ayı memur zammı ve maaş farkı ödeme günleri)

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü haziran ayı enflasyon verilerindeydi. TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon rakamları ile birlikte memur ve emeklisinin alacağı zam oranı ortaya çıktı. Şimdi on binlerce memurun gözü ise zamlı memur maaşlarının ve maaş farklarının yatırılacağı tarihlere çevrildi. Peki, zamlı memur maaşları ne zaman yatacak?