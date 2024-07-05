Zamlı memur maaşları ve maaş farkları ne zaman, ayın kaçında yatacak? (2024 temmuz ayı memur zammı ve maaş farkı ödeme günleri)

Zamlı memur maaşlarının ne zaman yatırılacağı, binlerce çalışan memur tarafından sorgulanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini paylaşması ardından memur ve memur emeklisinin maaş zammı belirlendi. Yapılacak zam oranının belli olmasının ardından memur maaşı ödeme günleri ve maaş farklarının yatırılacağı tarih merak edilmeye başladı. Peki, temmuz ayı zamlı memur maaşları ve maaş farkları ne zaman, ayın kaçında yatacak?

Zamlı memur maaşları ve maaş farkları ne zaman, ayın kaçında yatacak? (2024 temmuz ayı memur zammı ve maaş farkı ödeme günleri) - 1

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü haziran ayı enflasyon verilerindeydi. TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon rakamları ile birlikte memur ve emeklisinin alacağı zam oranı ortaya çıktı. Şimdi on binlerce memurun gözü ise zamlı memur maaşlarının ve maaş farklarının yatırılacağı tarihlere çevrildi. Peki, zamlı memur maaşları ne zaman yatacak?

EKONOMİ HABERLERİ

Zamlı memur maaşları ve maaş farkları ne zaman, ayın kaçında yatacak? (2024 temmuz ayı memur zammı ve maaş farkı ödeme günleri) - 2

6 aylık enflasyon yüzde 24,73 olarak gerçekleşti. Memur ve memur emeklileri ise haziran ayı itibarıyla yüzde 19,31 zam hakkı elde etmiş oldu.

Zamlı memur maaşları ve maaş farkları ne zaman, ayın kaçında yatacak? (2024 temmuz ayı memur zammı ve maaş farkı ödeme günleri) - 3

Memur ve memur emeklileri yılın ilk altı ayın toplu sözleşme ile yüzde 15 zam almıştı. Toplu sözleşme gereği ilk altı aydan doğacak enflasyon farkını da almaları gerekecek.

Zamlı memur maaşları ve maaş farkları ne zaman, ayın kaçında yatacak? (2024 temmuz ayı memur zammı ve maaş farkı ödeme günleri) - 4

Dolayısıyla altı aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan bölümü enflasyon farkı olarak maaşlara yansıyacak.

Zamlı memur maaşları ve maaş farkları ne zaman, ayın kaçında yatacak? (2024 temmuz ayı memur zammı ve maaş farkı ödeme günleri) - 5

ZAMLI MEMUR MAAŞLARI VE MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz itibarıyla alacak.

DAHA FAZLA GÖSTER