Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? Memur zammı Meclis'te (2023 temmuz ayı zamlı memur maaşı ödemeleri)

Zamlı memur maaşlarının ne zaman yatacağı, 6 aylık enflasyon farkı ve refah payıyla birlikte memur maaşlarının belirlenmesinin ardından sorgulanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan haziran ayı enflasyonu sonrasında, memur zamları belli oldu. Kamuda çalışan binlerce kişi, memur zammının Meclis'ten geçmesini ve Resmi Gazete'de yayımlanmasını bekliyor. Peki, zamlı memur maaşları ne zaman yatacak?

Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? Memur zammı Meclis'te (2023 temmuz ayı zamlı memur maaşı ödemeleri) - 1

Memur maaşları, 6 aylık enflasyon oranının belli olması ve hükümet tarafından da eklenen refah payıyla birlikte zamlandı ve en düşük memur maaş 22 bin 17 lira oldu. Memur maaşlarına gelen zammın ardından, zamlı maaşların ödeneceği tarihler sorgulanmaya başladı. Peki, zamlı memur maaşları ne zaman yatacak?

EKONOMİ HABERLERİ

Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? Memur zammı Meclis'te (2023 temmuz ayı zamlı memur maaşı ödemeleri) - 2

MEMUR ZAMMI MECLİS'TE

TBMM Genel Kurulu, memur maaşı ve emekli aylıklarını artıran düzenlemeyi de içeren kanun teklifini yasalaştırmak için mesaiye başladı.

Teklife göre, tüm kamu personeline 15 bin 965 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda (8077 TL) ilave ödeme yapılacak.

Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? Memur zammı Meclis'te (2023 temmuz ayı zamlı memur maaşı ödemeleri) - 3

ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Memurlar yılda iki kez toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan yüzde oranında zam alıyorlar.

Memurlar 15 Temmuz'da toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan yüzde 17,55'lik zamma ek olarak seyyanen 8 bin 77 lira zamlı maaş alacaklar.

Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? Memur zammı Meclis'te (2023 temmuz ayı zamlı memur maaşı ödemeleri) - 4

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük memur maaşını 22 bin TL ye çıkaracak kanun teklifine ilişkin açıklamada bulundu.

Güler açıklamasında şunları söyledi;

"Uzun zamandır yapılan çalışmaya son şeklini verdik. Teklifi başkanlığa sunduk. 17 maddeden oluşuyor.

Teklifle tüm memurların ücretlerinde seyyanen 8077 TL'lik artış öngörüyoruz. En düşük memur maaşı temmuzda 22 bin 17 TL'ye çıkacak. Artış oranı yüzde 86'yı buluyor. Ortalama memur maaşı 25 bin 15'ye çıkacak. Temmuz artış oranı yüzde 74'e karşılık geliyor."

DAHA FAZLA GÖSTER