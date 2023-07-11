Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? Memur zammı Meclis'te (2023 temmuz ayı zamlı memur maaşı ödemeleri)

Memur maaşları, 6 aylık enflasyon oranının belli olması ve hükümet tarafından da eklenen refah payıyla birlikte zamlandı ve en düşük memur maaş 22 bin 17 lira oldu. Memur maaşlarına gelen zammın ardından, zamlı maaşların ödeneceği tarihler sorgulanmaya başladı. Peki, zamlı memur maaşları ne zaman yatacak?