Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? Memur zammı Meclis'te (2023 temmuz ayı zamlı memur maaşı ödemeleri)
Zamlı memur maaşlarının ne zaman yatacağı, 6 aylık enflasyon farkı ve refah payıyla birlikte memur maaşlarının belirlenmesinin ardından sorgulanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan haziran ayı enflasyonu sonrasında, memur zamları belli oldu. Kamuda çalışan binlerce kişi, memur zammının Meclis'ten geçmesini ve Resmi Gazete'de yayımlanmasını bekliyor. Peki, zamlı memur maaşları ne zaman yatacak?
Memur maaşları, 6 aylık enflasyon oranının belli olması ve hükümet tarafından da eklenen refah payıyla birlikte zamlandı ve en düşük memur maaş 22 bin 17 lira oldu. Memur maaşlarına gelen zammın ardından, zamlı maaşların ödeneceği tarihler sorgulanmaya başladı. Peki, zamlı memur maaşları ne zaman yatacak?