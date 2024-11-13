Zamlı memur ve emekli maaşı hesaplama ekranı 2025: En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon beklentisi ne yönde?

Zamlı memur ve emekli maaşlarının ne kadar olacağı, 2025 ocak ayı zam dönemi öncesinde milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor. 6 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte, yeni memur ve emekli zammı belli olacak. Öte yandan en düşük memur ve emekli maaşlarının da ne kadar olacağı vatandaşın gündeminde. Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri ocak ayında 2025 yılının ilk zammını alacak. 6 aylık enflasyon beklentisi ise belli oldu. Peki, 2025 memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon beklentisi ne yönde?

Zamlı memur ve emekli maaşı hesaplama ekranı 2025: En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon beklentisi ne yönde? - 1

2025 memur ve emekli maaşı zam oranları, çalışan milyonlarca memur ve emeklinin merak ettiği konular arasında yer alıyor. 6 aylık enflasyon farkının belirlenmesiyle birlikte, milyonlarca memur ve emeklisinin zam oranı kesinleşecek. 6 aylık enflasyon beklentisi belli oldu fakat net rakam kasım ve aralık aylarına ilişkin 6 aylık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli olacak. Peki, 2025 memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olur?

EKONOMİ HABERLERİ

Zamlı memur ve emekli maaşı hesaplama ekranı 2025: En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon beklentisi ne yönde? - 2

2025 MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar.

Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri ocak ayında 2025 yılının ilk zammını alacak.

Ekim sonu itibarıyla bu rakam yüzde 12,06'yı aşmış durumda.

Zamlı memur ve emekli maaşı hesaplama ekranı 2025: En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon beklentisi ne yönde? - 3

Net rakam kasım ve aralık aylarına ilişkin 6 aylık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli olacak.

Memur ve memur emeklileri ocak ayında yüzde 6 da toplu sözleşme zammı alacak.

Zamlı memur ve emekli maaşı hesaplama ekranı 2025: En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon beklentisi ne yönde? - 4

4 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, eylül ayında enflasyon aylık yüzde 2,97 olarak açıklanmıştı.

Ekim ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte, memur ve emekli zammında belirleyici olan 4 aylık enflasyon farkı da belli oldu.

Buna göre; Aylık enflasyon temmuz ayı için yüzde 3,32, ağustos ayı için 2,47, eylül ayı için 2,97 ve ekim ayı için de yüzde 2,88 olarak açıklandı.

SGK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 12,06'lık zam farkını elde etmiş oldu.

Zamlı memur ve emekli maaşı hesaplama ekranı 2025: En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon beklentisi ne yönde? - 5

Memurların maaşlarına yansıyacak olan enflasyon farkı ise yüzde 1,87 olarak açıklandı.

Bu hesaplamalar doğrultusunda yüzde 1,87 enflasyon farkına 7.Dönem Toplu sözleşmesindeki yüzde 6 ilave edilmesi halinde memur maaşlarına toplam yüzde 7.99 kümülatif zam meydana gelecek.

Yapılacak bu zam Ocak 2025'teki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyon oranında birikimli olarak hesaplanacak.

Zamlı memur ve emekli maaşı hesaplama ekranı 2025: En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon beklentisi ne yönde? - 6

6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLACAK?

Beklentiler referans alındığında emekli ve memuru ilgilendiren 6 aylık enflasyon oranı yüzde 16,17 civarında hesaplanıyor.

Zamlı memur ve emekli maaşı hesaplama ekranı 2025: En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon beklentisi ne yönde? - 7

EMEKLİLER NE KADAR ZAM ALACAK?

İşçi emeklileri, 6 aylık enflasyon oranında zam alıyor.

Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda emeklilerin yıl sonu zam oranı yüzde 16 civarında olacak.

Zamlı memur ve emekli maaşı hesaplama ekranı 2025: En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon beklentisi ne yönde? - 8

MEMURLAR NE KADAR ZAM ALACAK?

Memur ve memur emeklileri, 6 aylık enflasyonun yüzde 16,17 civarında gelmesi halinde yüzde 5,61'lik enflasyon farkına hak kazanacak.

Ayrıca memurlar, 7. Dönem toplu sözleşmesinden doğan yüzde 6'lık zam hakları bulunuyor.

Bu durumda memurların maaşları yüzde 12 civarında artış gösterecek.

Zamlı memur ve emekli maaşı hesaplama ekranı 2025: En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon beklentisi ne yönde? - 9

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük memur maaşı, temmuz ayı itibarıyla 39 bin 177 liraya çıkmıştı.

Zam oranının yüzde 12 olması halinde 2025 yılında en düşük memur aylığı, 43 bin 878 liraya yükselecek.

Zamlı memur ve emekli maaşı hesaplama ekranı 2025: En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon beklentisi ne yönde? - 10

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük memur emekli aylığı, temmuz ayında 17 bin 587 liraya yükselmişti.

Aynı senaryonun gerçekleşmesi halinde en düşük memur emekli aylığı, 19 bin 697 liraya çıkacak.

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