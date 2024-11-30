Memur ve emekli maaşı zammı 2025: 6 aylık enflasyon farkına göre en düşük memur maaşı ne kadar olur? (Memur ve emekli zammında son durum)
Memur ve emekli maaşı zammı için gözler 6 aylık enflasyon farkına çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ocak ayında açıklanacak olan aralık ayı enflasyonuyla birlikte, memur ve emeklilere yapılacak zam oranı kesinleşecek. Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketi sonuçlarına göre ise, memur ve emeklinin alacağı zam oranı şekillenmeye başladı. Peki, Zamlı memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon farkına göre en düşük memur maaşı ne kadar olur?
2025 memur ve emekli zammında son durum, 6 aylık enflasyon farkı beklentilerinin belli olmasıyla birlikte, milyonlarca memur ve emekli tarafından araştırılıyor. Her yıl 2 kere toplu sözleşme zammına ek enflasyon farkı alan memur ve emeklisi, gözlerini ocak ayında açıklanacak olan aralık ayı enflasyonuna çevirdi. Peki, Zamlı memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon farkı göre en düşük memur maaşı ne kadar olur?