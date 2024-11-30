Memur ve emekli maaşı zammı 2025: 6 aylık enflasyon farkına göre en düşük memur maaşı ne kadar olur? (Memur ve emekli zammında son durum)

Memur ve emekli maaşı zammı için gözler 6 aylık enflasyon farkına çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ocak ayında açıklanacak olan aralık ayı enflasyonuyla birlikte, memur ve emeklilere yapılacak zam oranı kesinleşecek. Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketi sonuçlarına göre ise, memur ve emeklinin alacağı zam oranı şekillenmeye başladı. Peki, Zamlı memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon farkına göre en düşük memur maaşı ne kadar olur?

Memur ve emekli maaşı zammı 2025: 6 aylık enflasyon farkına göre en düşük memur maaşı ne kadar olur? (Memur ve emekli zammında son durum) - 1

2025 memur ve emekli zammında son durum, 6 aylık enflasyon farkı beklentilerinin belli olmasıyla birlikte, milyonlarca memur ve emekli tarafından araştırılıyor. Her yıl 2 kere toplu sözleşme zammına ek enflasyon farkı alan memur ve emeklisi, gözlerini ocak ayında açıklanacak olan aralık ayı enflasyonuna çevirdi. Peki, Zamlı memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon farkı göre en düşük memur maaşı ne kadar olur?

EKONOMİ HABERLERİ

Memur ve emekli maaşı zammı 2025: 6 aylık enflasyon farkına göre en düşük memur maaşı ne kadar olur? (Memur ve emekli zammında son durum) - 2

6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLACAK?

Piyasa katılımcılarının kasım ve aralık beklentileri göz önüne alındığında 6 aylık enflasyon yüzde 16,22 olarak hesaplandı.

Aralık enflasyon rakamları ocak ayının ilk haftasında belli olacak.

Merkez Bankası, kasım ayı piyasa katılımcıları anketinin sonuçlarına göre, katılımcıların yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 44,11'den yüzde 44,81'e yükseldi.

Kasım ayı enflasyon beklentisi yüzde 2,01, aralık ayı ise 1,67 olarak belirlendi.

Memur ve emekli maaşı zammı 2025: 6 aylık enflasyon farkına göre en düşük memur maaşı ne kadar olur? (Memur ve emekli zammında son durum) - 3

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Emekli maaşları, 6 aylık enflasyon oranında zamlanıyor.

İşçi emeklilerinin ekim ayı itibarıyla yüzde 12,06 zammı kesinleşmiş oldu.

Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketindeki veriler baz alındığında, yeni yılda emekli maaşlarına yüzde 16,22 oranında zam yapılacak.

Memur ve emekli maaşı zammı 2025: 6 aylık enflasyon farkına göre en düşük memur maaşı ne kadar olur? (Memur ve emekli zammında son durum) - 4

MEMUR MAAŞ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLUR?

Memur ve memur emeklileri, temmuz ayında yüzde 10'luk sözleşme zammı almıştı. 6 aylık enflasyonda bu oranı aşan miktarda enflasyon farkı elde edecekler.

Enflasyon farkının üzerine de toplu sözleşmeden doğan yüzde 6'lık bir zam eklenecek.

Memurlar, ekim ayı itibarıyla 1,87'lik enflasyon farkını elde etti.

Piyasa katılımcıları anketinin enflasyon beklentileri üzerinden hesaplama yapıldığında memur ve memur emeklileri, yıl sonunda yüzde 5,65'lik enflasyon farkına hak kazanacak.

Memur ve memur emeklilerinin zam oranı ise yüzde 12 olarak gerçekleşecek.

Memur ve emekli maaşı zammı 2025: 6 aylık enflasyon farkına göre en düşük memur maaşı ne kadar olur? (Memur ve emekli zammında son durum) - 5

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük memur maaşı, temmuz ayı itibarıyla 39 bin 177 liraya çıkmıştı.

Zam oranının yüzde 12 olması halinde 2025 yılında en düşük memur aylığı, 43 bin 878 liraya yükselecek.

Memur ve emekli maaşı zammı 2025: 6 aylık enflasyon farkına göre en düşük memur maaşı ne kadar olur? (Memur ve emekli zammında son durum) - 6

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

En düşük memur emekli aylığı, temmuz ayında 17 bin 587 liraya yükselmişti.

Memur ve emekli maaşı zammı 2025: 6 aylık enflasyon farkına göre en düşük memur maaşı ne kadar olur? (Memur ve emekli zammında son durum) - 7

Aynı senaryonun gerçekleşmesi halinde en düşük memur emekli aylığı, 19 bin 697 liraya çıkacak.

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