Memur ve emekli maaşı zammı 2025: 6 aylık enflasyon farkına göre en düşük memur maaşı ne kadar olur? (Memur ve emekli zammında son durum)

2025 memur ve emekli zammında son durum, 6 aylık enflasyon farkı beklentilerinin belli olmasıyla birlikte, milyonlarca memur ve emekli tarafından araştırılıyor. Her yıl 2 kere toplu sözleşme zammına ek enflasyon farkı alan memur ve emeklisi, gözlerini ocak ayında açıklanacak olan aralık ayı enflasyonuna çevirdi. Peki, Zamlı memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon farkı göre en düşük memur maaşı ne kadar olur?