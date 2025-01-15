Zamlı memur ve emekli maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? Maaş farkları ne zaman ödenecek? (2025 memur ve emekli maaşı zammı ödemeleri)
Zamlı memur ve emekli maaşlarının ne zaman yatırılacağıyla ilgili tarih araştırmaları başladı. 2025 memur ve emekli zammı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan aralık ayı enflasyon verileri sonrasında belli oldu. Açıklanan enflasyon verileriyle birlikte memur ve emeklinin 2025 ocak-haziran döneminde alacağı zamlı maaşlar belirlendi. Şimdi gözler maaşların ödeneceği ve farkların yatırılacağı tarihe çevrildi. Peki, zamlı memur ve emekli maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? Maaş farkları ne zaman ödenecek?
2025 ocak-haziran dönemi için belirlenen zamlı memur ve emekli maaşlarının yatırılacağı tarih sorgulanmaya devam ediyor. 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammına göre memur zammı yüzde 11,54, emekli zammı ise yüzde 15,75 olarak belirlenmişti. Milyonlarca memur ve emekli ise gözlerini maaşların ödeneceği tarihe çevirdi. Peki, zamlı memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak? Maaş farkları ne zaman ödenecek?