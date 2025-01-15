Zamlı memur ve emekli maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? Maaş farkları ne zaman ödenecek? (2025 memur ve emekli maaşı zammı ödemeleri)

Zamlı memur ve emekli maaşlarının ne zaman yatırılacağıyla ilgili tarih araştırmaları başladı. 2025 memur ve emekli zammı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan aralık ayı enflasyon verileri sonrasında belli oldu. Açıklanan enflasyon verileriyle birlikte memur ve emeklinin 2025 ocak-haziran döneminde alacağı zamlı maaşlar belirlendi. Şimdi gözler maaşların ödeneceği ve farkların yatırılacağı tarihe çevrildi. Peki, zamlı memur ve emekli maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? Maaş farkları ne zaman ödenecek?

Zamlı memur ve emekli maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? Maaş farkları ne zaman ödenecek? (2025 memur ve emekli maaşı zammı ödemeleri) - 1

2025 ocak-haziran dönemi için belirlenen zamlı memur ve emekli maaşlarının yatırılacağı tarih sorgulanmaya devam ediyor. 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammına göre memur zammı yüzde 11,54, emekli zammı ise yüzde 15,75 olarak belirlenmişti. Milyonlarca memur ve emekli ise gözlerini maaşların ödeneceği tarihe çevirdi. Peki, zamlı memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak? Maaş farkları ne zaman ödenecek?

EKONOMİ HABERLERİ

Zamlı memur ve emekli maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? Maaş farkları ne zaman ödenecek? (2025 memur ve emekli maaşı zammı ödemeleri) - 2

2025 MEMUR ZAMMI NE KADAR OLDU?

6 aylık enflasyon yüzde 15,75 olarak gerçekleşti. Memur ve memur emeklileri ise 2025 ocak ayı itibarıyla yüzde 11,54 zam hakkı elde etmiş oldu.

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme gereği ilk altı aydan doğacak enflasyon farkını da almaları gerekecek.

Dolayısıyla altı aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan bölümü enflasyon farkı olarak maaşlara yansıyacak. Bu miktar da 5,23 olarak hesaplandı.

Zamlı memur ve emekli maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? Maaş farkları ne zaman ödenecek? (2025 memur ve emekli maaşı zammı ödemeleri) - 3

ZAMLI MEMUR MAAŞLARI VE MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak itibarıyla alacak.

Zamlı memur ve emekli maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? Maaş farkları ne zaman ödenecek? (2025 memur ve emekli maaşı zammı ödemeleri) - 4

2025 EMEKLİ ZAMMI NE KADAR?

SGK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayı için yüzde 3,32, ağustos ayı için 2,47, eylül ayı için 2,97, ekim ayı için 2,88, kasım ayı için 2,24 ve aralık ayı için yüzde 1,03 enflasyon farkını hak etmiş oldu.

Böylece emeklilerin maaş zammını ilgilendiren enflasyon metriği yüzde 15,75 olarak belirlendi.

Buna göre; Emekliler yüzde 15,75'lik zammı haketmiş oldu.

Zamlı memur ve emekli maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? Maaş farkları ne zaman ödenecek? (2025 memur ve emekli maaşı zammı ödemeleri) - 5

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

2025 ocak ayı emekli maaşı zammının belli olmasıyla birlikte, zamlı maaşların 17 Ocak tarihinden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.

İşte tahsis numarasına göre 4A-4B emekli maaşı ödeme günleri;

Zamlı memur ve emekli maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? Maaş farkları ne zaman ödenecek? (2025 memur ve emekli maaşı zammı ödemeleri) - 6

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

Zamlı memur ve emekli maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? Maaş farkları ne zaman ödenecek? (2025 memur ve emekli maaşı zammı ödemeleri) - 7

4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

DAHA FAZLA GÖSTER